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بيانو مغني فرقة كوين يباع بأكثر من مليوني دولار

9/7/2023 7:18:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيع بيانو فريدي ميركوري لقاء 1.742 مليون جنيه إسترليني، ما يقارب 2.18 مليون دولار، خلال مزاد أقيم مساء أول من أمس في دار «سوذبيز» للمزادات في لندن، شهد عمليات بيع لمخطوطات وملابس لنجم الموسيقى البريطاني الراحل. واستند ميركوري، الذي توفي سنة 1991 بسبب الإيدز عن 45 عاما، الى هذا البيانو لتأليف مختلف أعماله تقريبا انطلاقا من أغنية «بوهيميين رابسودي».
وكانت هذه الآلة الموسيقية القطعة الرئيسية ضمن سلسلة عمليات بيع لآلاف القطع التي كانت يملكها مغني فرقة «كوين»، لكن السعر الذي بيعت به مع ما يشمله من رسوم جاء أقل من السعر التقديري لدار المزادات والذي يراوح بين مليونين وثلاثة ملايين جنيه إسترليني (2.47 إلى 3.75 ملايين دولار).
وأكدت «سوذبيز» أن السعر الذي بيعت به هذه الآلة الموسيقية من نوع «ياماها» هو قياسي لبيانو خاص بمؤلف موسيقي.
وكان ميركوري اشتراه بألف جنيه إسترليني عام 1975.
كذلك، بيعت ضمن المزاد مخطوطة أغنية «بوهيميين رابسودي» مقابل 1.3 مليون جنيه إسترليني (1.72 مليون دولار).

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