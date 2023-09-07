Yellow Bus الإنسانية بمفهومها الحقيقي

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تم اختيار أول فيلم روائي طويل من إنتاج «OSN» وهو «Yellow Bus» أو «الحافلة الصفراء» للعرض العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 48 في قسم الاستكشاف، وهو من تأليف وإخراج: ويندي بيدنارز، التي ستظهر لأول مرة إلى جانب المنتجة الأردنية نادية عليوات، وبطولة: تانيشثا شاترجي في دور الأم «أناندا»، أميت سيال في دور الأب «جاغان»، كندة علوش في دور مالكة المدرسة «ميرا».

تدور قصة الفيلم حول تلميذة تغفو في الحافلة المدرسية، وتترك في الخلف وتموت في النهاية بسبب الإرهاق الحراري، وتبدأ الحكاية باستيقاظ الأم «أناندا» على يوم مليء بالوعود والأمل، ولم تكن تعلم أنها في المرة القادمة التي ستشاهد فيها ابنتها الصغرى - بعد إرسالها إلى المدرسة- ستكون في المشرحة، فتتحطم حياتها، وتتحدى «أناندا» الجميع وكل شيء بحثا عن الحقيقة حول ما حدث بالفعل لابنتها «أنجو» في ذلك اليوم المشؤوم.

وفي هذا الصدد، كشفت الفنانة كندة علوش عن المقطع الدعائي للفيلم العربي- الهندي، الذي يعد أول مشاركة فنية لها في السينما العالمية، ونشرت عبر حسابها في «إنستغرام» البرومو الذي ضم عدة لقطات، أبرزها ظهورها بالحجاب، حيث ستؤدي شخصية «ميرا» السيدة السورية المقيمة بالخليج، والتي تعمل كمديرة للمدرسة تقع فيها الحادثة التي يرويها الفيلم. وعلقت علوش على الفيديو: «تجربة استثنائية لا تشبه غيرها، رحلة مختلفة وخاصة عشتها مع طاقم فيلم الحافلة الصفراء أعتز بكل لحظة فيها».

ولفتت إلى أن قصة الفيلم إنسانية، لمست قلبها منذ أن قرأت النص، مضيفة: «عمل إنساني وحساس أتمنى أن يلمس قلب كل من يشاهده مثلما لمس قلبي من أولى صفحات النص الذي كتبته وأخرجته المخرجة ويندي بيدنارز».

وتعليقا على هذا الموضوع، قالت كاتبة ومخرجة الفيلم وعضو هيئة التدريس في جامعة نيويورك أبوظبي ويندي بيدنارز: يمثل «Yellow Bus» خلاصة رحلتي مع الأمومة وتجاربي في منطقة الخليج العربي، ويتناول بعمق بعض القضايا الجوهرية، مثل الفقدان والحب وثقل المآسي التي لا يمكن تجنبها، كما يسلط الضوء على قصة عالمية مؤثرة تتعلق بسعي الأم الدؤوب لتحقيق العدالة والتسامح مع الذات، وذلك في إطار الخلفيات الثقافية المتنوعة التي تحتضنها المنطقة، وأتمنى أن ينجح في كسر الصور النمطية من خلال تسليط الضوء على آلام منسية وقصص غير معروفة، ونتطلع لحضور العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ولمتابعة آراء زملائنا في صناعة الأفلام، لاسيما أن الفيلم يتناول الإنسانية بمفهومها الحقيقي.

من جانبها، قالت الرئيسة بالإنابة لإنتاجات +OSN الأصلية فيونا روبيرتسون: تعتمد +OSN على عاملين في اختيار المحتوى لإنتاجاتها الأصلية، وهما المبدعون الذين يتولون المشروع والقصة التي يقدمونها، ويسلط فيلم «Yellow Bus» الضوء على المواهب الهائلة والقدرات الإبداعية التي يتمتع بها صناع الأفلام في المنطقة، كما يصور ويعالج واقعا مؤلما، ويسرنا أن يستضيف مهرجان تورونتو السينمائي الدولي العرض العالمي الأول للفيلم.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم «Yellow Bus» لأول مرة حصريا على +OSN وOSNtv، بعد عرضه في دور السينما والمهرجانات الدولية للأفلام.