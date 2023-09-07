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النجوم و السوشيال ميديا استياء إلى حد الانسحاب

9/7/2023 7:18:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - بولين فاضل
قد يكون الحد السلبي لسلاح «السوشيال ميديا» طاغيا على حده الإيجابي في نظر بعض النجوم من الفنانين الذين لا يملكون إزاء هذا الواقع سوى التحصن والتحسب من الفضاء الافتراضي الى حد الانسحاب منه من حين لآخر.
البداية مع إليسا التي تعتبر واحدة من أكثر الفنانات استخداما وتأثيرا على مساحة مواقع التواصل، لكنها وبالرغم من ذلك تبدي من حين لآخر استياءها من «السوشيال ميديا» فتنسحب لبعض الوقت منها قبل أن تعاود الظهور.
وتقول إليسا -التي نعتت أكثر من مرة «السوشيال ميديا» بمستشفى للمجانين بسبب كم الطاقة السلبية فيها وكم العقد النفسية المفرغة عبرها- إن هذا الفضاء التواصلي سلاح ذو حدين، وهناك من لا يتحمل رؤية فنانين متفقين، فيحاول زرع الشقاق في ما بينهم.
ويعترف الفنان راغب علامة بدوره بأنه تعب من «السوشيال ميديا» في عالم يراه مليئا بالنفاق والغيرة والحسد، ويقول: في بداية عصر مواقع التواصل الاجتماعي، كنت إذا غردت وقلت «صباح الخير»، يأتي من يهاجمني، بينما أنا إذا مشيت في الشارع لا أقع إلا على الحب والابتسامات، مع الوقت اكتشفت أن بعض الأشخاص على مواقع التواصل هم أشبه بنفايات بشرية، وهذا الوصف لم يعجب البعض لكنها الحقيقة، والحقيقة تجرح مرات، لافتا الى أن هناك من يصر عبر «السوشيال ميديا» على التعرض له ولولديه، وهم غير مكترثين لذلك طالما أن الدافع هو الغيرة من نجاحهم.
من جهته، فالفنان ملحم زين بعيد الى حد كبير عن «السوشيال ميديا»، وهو يأخذ على هذا العالم الافتراضي وجود الكثير من الأشخاص السلبيين الذين يستخدمون، كما يقول، هذه الشاشة الصغيرة لتفريغ عقدهم متى وكيفما شاؤوا، مشيرا الى أنه لا يكترث لهؤلاء الناس ولا تعنيه تعليقاتهم.
أيضا الفنانة كارول سماحة لها مآخذها على «السوشيال ميديا» حتى أنها كثيرا ما تأخذ فترات استراحة من مواقع التواصل التي أصبحت في رأيها أشبه بساحة معركة وتراشق وعدم تواصل اجتماعي ومساحة مليئة بالمشاعر الاصطناعية ما يجعلها تتمنى لو أنها تعود للعيش في زمن لا إنترنت فيه ولا طاقة سلبية ولا زيف في المشاعر.

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