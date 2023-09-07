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تتواصل المنافسة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ30 ما بين 19 دولة عربية وأوروبية في مسابقته الرسمية، حيث قدمت فرقة «تعاونية مسرح النقطة» الجزائرية عرض «نوستالجيا» للمخرج لخضر منصوري، على خشبة مسرح الفلكي في الجامعة الأميركية بالقاهرة، وهي تنتمي إلى «المسرح العبثي» الذي يطرح أسئلة تبحث عن متعة الإنسان وعلاقته بالآخر.

نص «نوستالجيا»، مأخوذ عن نص «قصة دببة الباندا» لماتيي فيسنيك وقدمها المخرج لخضر منصوري برؤية جديدة والعرض من تمثيل أسماء الشيخ وفتحي مباركي، ويدور حول فنان يصارع العتمة ليومياته الكئيبة، يستيقظ ذات صباح عاجزا عن تذكر ما حدث له في الليلة السابقة، هي حكاية لقاء غير متوقع، محدودة الزمن (7 ليال) وتدور كامل أحداثها في فضاء شقة، هي قصة عن اتفاق بعيد الاحتمال بين كائنين مضيئين وغامضين في الوقت نفسه، يحاول كل منهما التعرف على الآخر.

وشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، العرض الليتواني «أنتيجون» من إخراج وبطولة بيروت مار، وهو مستمد من تراجيدية سوفوكليس الشهيرة. وعلى الرغم من ان الممثلة بيروت مار تجاوزت الستين عاما من عمرها الا انها قدمت العمل برشاقة جميلة وجسدت جميع شخصياته، «أنتيجون» وأختها «ياسمينا» و«كريون» وابنه «هايمون» والحارس و«تيريسيوس الرسول» مع استخدامها زياً واحدا الا انها استطاعت ان تشكله حسب الشخصية التي تجسدها.

استخدمت المخرجة بيروت مار تقنيات بصرية وتشكيلات مبهرة من الوسائط الحديثة في فن الفيديو والاضاءة والدمج بين فكرة النص العامة والخلفيات السينمائية، وذلك لإظهار الصراع الداخلي الذي يعيشه إنسان اليوم.

وقدمت فرقة «الفنون الحركية والدرامية» التونسية بمدينة القيروان، عرضها المسرحي «الروبة» للمخرج حمادي الوهايبي، وذلك على خشبة مسرح السامر، من تمثيل: محمد شوقي خوجة، سامية بوقرة، نور الدين الهمامي، عواطف العبيدي، خلود بديدة، ولطفي المساهلي.

وتدور أحداث «الروبة» في قاعة المحكمة، حيث يحدث انفجار وينهار جزء منها، ويحبس المتهم ومحاميان اثنان وقاض، يتقربون من المتهم الموجود معهم ليخرجهم من هذا المأزق، ومع مرور الوقت تنقلب المعادلة ويصبح المتهم صاحب القرار في هذا الظرف ليكشف بعدها المستور في عالم القضاء والمحاماة بإثارة قضايا الفساد التي تنخر هذا القطاع.

عنوان المسرحية مستوحى من العامية التونسية، وهي تلك «العباءة السوداء» التي تميز سلكي المحاماة والقضاء، واستعارها صناع العرض لتعرية المستور خلف هذه العباءة التي يستغلها البعض لتحقيق مكاسب شخصية له ولمن على شاكلته.

بذل ممثلو العرض جهدا كبيرا لتوصيل رسالة العرض، ولكن تحتاج الرؤية الإخراجية الى تكثيف حتى تصل رسالته للجمهور العربي بشكل أوسع.