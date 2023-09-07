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الدولار يتسيد أسواق العملات والين عند أدنى مستوى في 10 أشهر

9/7/2023 7:18:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدى صعود الدولار بقوة لدفع الين إلى أقل مستوى في 10 أشهر خلال تعاملات الأمس، مع إبقاء اليورو والجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى في 3 أشهر في وقت وضع فيه المستثمرون كامل ثقتهم في الاقتصاد الأميركي الذي لايزال قويا رغم قتامة توقعات النمو العالمي. وصعد الدولار لذروة جديدة عند 147.875 ينا في التعاملات الآسيوية المبكرة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، ومقابل سلة من العملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.05% إلى 104.91 متمسكا ببعض المكاسب التي حققها خلال الجلسة السابقة إثر الصعود لذروة 6 أشهر مع تسجيل قطاع الخدمات الأميركي لزخم قوي في أغسطس على غير المتوقع.
وانخفض اليورو في أحدث تعاملات 0.09% مسجلا 1.0718 دولار بعد أن هوى لأقل مستوى منذ يونيو خلال تعاملات الأربعاء الماضي، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.06% إلى 1.2500 دولار بعد أن تراجع إلى أقل مستوى في 3 أشهر في الجلسة السابقة.
وأظهرت البيانات أمس أن الصادرات الصينية هبطت في أغسطس بنسبة 8.8% مقارنة بمستواها قبل عام كما انكمشت الواردات 7.3% وهو أفضل قليلا من التوقعات الاقتصادية بتراجع 9.2% و9.0% على الترتيب.
ولم تساعد تلك البيانات الدولار الأسترالي الذي تراجع 0.2% مسجلا 0.6370 دولار بينما تم تداول الدولار النيوزيلندي عند 0.5871 دولار وبذلك تحوم العملتان قرب أدنى مستوياتهما في 10 أشهر، وهبط اليوان في التعاملات الداخلية لمستوى منخفض جديد في 10 أشهر إلى 7.3252 مقابل الدولار.
وعلى صعيد أسواق الذهب، فقد حامت أسعار المعدن الأصفر قرب أدنى مستوى لها في أسبوع خلال تعاملات الأمس بعد خسائر لـ 5 جلسات متتالية مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف مارس عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأميركي ارتفع بشكل غير متوقع في أغسطس.
وخلال جلسة تعاملات الأمس، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1918.14 دولارا للأونصة ويحوم قرب أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس والذي بلغه في الجلسة السابقة. فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1942.30 دولارا.
ووصل الدولار لأعلى مستوياته منذ 16 مارس وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الخدمات الأميركي أمس الأربعاء أشارت إلى استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما أثر على الذهب المسعر بالعملة الأميركية، وفق (رويترز).
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، حيث أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن نمو الاقتصاد الأميركي كان متواضعا وسط تباطؤ سوق العمل وضغوط التضخم في يوليو وأغسطس.
ويتوقع صناع السياسات استمرار تباطؤ النمو في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم، ويرون أن تحولها من اقتصاد قائم على البنية التحتية والاستثمار إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك هو أمر «صعب».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.09 دولارا للأونصة. بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 909.73 دولارات وهبط البلاديوم 1.2% إلى 1200.55 دولار.

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