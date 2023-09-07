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15 8 مليار دولار حجم صناعة عزل الأنابيب بحلول 2032

9/7/2023 7:18:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكر تقرير صادر عن شركة «آلايد ماركت ريسيرتش» أن قيمة سوق صناعة عزل الأنابيب بلغت 9.1 مليارات دولار في 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 15.8 مليار دولار بحلول 2032، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.7% بالفترة من 2023 إلى 2032.
ويقسم تقرير سوق عزل الأنابيب من عدة جوانب، منها حسب المواد المستخدمة في العزل (الألياف الزجاجية، الصوف الصخري، السيليكات، البولي يوريثين، الرغاوي المطاطية، أخرى)، والتطبيقات والاستخدام كالبناء والتشييد، النفط والغاز، النقل، الصناعة العامة وغيرها، ومن حيث تحليل الفرص العالمية وتوقعات الصناعة.
وتتضمن عملية عزل الأنابيب إضافة مادة على الأنابيب لتقليل انتقال الحرارة إلى محتوياتها ومنع التكثف حولها، وحمايتها من التجمد، كما أن عزل الأنابيب هو عملية تغليف الأنابيب بمادة عازلة لإنشاء حاجز وقائي يحافظ على درجة الحرارة المطلوبة للسائل المتدفق عبر الأنابيب.
ويوفر العزل العديد من الفوائد مثل تحسين أداء النظام وخفض التكلفة والحفاظ على الطاقة. ومن خلال الحد من انتقال الحرارة، يقلص العزل فقدان الطاقة ويقلل من النفقات المرتبطة بالتدفئة والتبريد. كما أنه يمنع التكثف على الأنابيب الباردة، والذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل نمو العفن، والتآكل، وتلف الرطوبة.
وأضاف التقرير ان زيادة الوعي البيئي واللوائح الصارمة بشأن انبعاثات الكربون تدفع الصناعات والبنية التحتية إلى اعتماد تدابير موفرة للطاقة مثل عزل الأنابيب لتقليل انبعاثات الكربون. ومع ذلك، يعتمد سوق عزل الأنابيب بشكل كبير على المواد الخام المستخدمة في العزل كالرغاوي أو الصوف المعدني أو الألياف الزجاجية.
وعلى العكس من ذلك، فقد استمرت القطاعات الصناعية كالنفط والغاز، والمواد الكيماوية، وصناعات تجهيز الأغذية في التوسع على مستوى العالم، وأصبحت حاجة هذه الصناعات تتزايد يوما بعد يوم الى عزل فعال للأنابيب للحفاظ على درجات الحرارة المطلوبة لمختلف العمليات، مما يخلق فرصا للمصنعين والموردين على حد سواء.
وقال التقرير إن قطاع الصوف الصخري سيحافظ على مكانته القيادية طوال فترة التوقعات، حيث استحوذ في عام 2022 - من حيث المادة المستخدمة في العزل - على ما يقرب من ثلث السوق العالمية ومن المتوقع أن يحافظ على حصته المهيمنة هذه وهي الأعلى من حيث الإيرادات حتى عام 2032.
ويتميز العزل بالصوف الصخري بمتانته العالية ومقاومته للعوامل الجوية والرطوبة، مما يضمن الأداء والموثوقية على المدى الطويل. وقد يتحمل الظروف البيئية القاسية، بما فيها الرطوبة والتعرض للمواد الكيميائية، دون المساس بخصائصه العازلة. وتقلل هذه المتانة من تكاليف الصيانة وتطيل عمر الأنابيب المعزولة.
وعلى الرغم من ذلك، قال التقرير إنه من المتوقع أن ينمو استخدام البولي يوريثين كعازل بأعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.22% خلال فترة الدراسة بين 2023 و2032. إن استخدام البولي يوريثين في سوق عزل الأنابيب يستمد الزخم من مجموعة من العوامل الرئيسية التي تساهم في تزايد شعبيته واستمرار اعتماده. ومن هذه العوامل القوة الميكانيكية الاستثنائية ومتانة مادة البولي يوريثين.
وبناء على التطبيقات، قال التقرير إن المباني والإنشاءات استحوذت على أعلى حصة سوقية من حيث الإيرادات في عام 2022 متمثلة في أكثر من ربع السوق العالمية، ومن المتوقع أن تحافظ على حصتها المهيمنة من حيث الإيرادات في عام 2032.
ويؤدي الوعي المتزايد بالتأثير البيئي والحاجة إلى ممارسات البناء المستدامة إلى تفضيل المواد العازلة للأنابيب التي توفر أداء حراريا عاليا والمصنوعة من موارد معاد تدويرها أو متجددة بشكل متزايد. ويتوافق استخدام حلول عزل الأنابيب المستدامة مع شهادات المباني الخضراء ويساعد في تحقيق أهداف البناء المستدام.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو القطاع الصناعي العام بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.09% في الفترة من 2023 إلى 2032. وقد تم اعتماد أنظمة الطاقة في المناطق في جميع أنحاء العالم كحل فعال لربط التخزين الحراري ومصادر الطاقة المتجددة وشبكات الطاقة والحرارة المهدرة والمضخات الحرارية. وبالتالي ضمان التدفئة والتبريد المستدامين.
ومن حيث التوزيع الإقليمي وحسب المناطق فقد استحوذت منطقة آسيا والباسيفيك على أعلى حصة سوقية من حيث الإيرادات في عام 2022، لتستأثر بأكثر من ثلث حصة السوق العالمية، وقد تستمر في هذا التفوق حتى عام 2032، وستسجل المنطقة أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.04% من عام 2023 إلى عام 2032.
وقد أدى التحول الحضري والتصنيع السريع في دول مثل الصين والهند واليابان إلى زيادة أنشطة البناء وتطوير البنية التحتية. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على عزل الأنابيب في مختلف القطاعات بما في ذلك السكنية والتجارية والصناعية.

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