Friday, 08 September 2023 03:08 GMT

البورصة تعود إلى المكاسب الأسبوعية بـ 23 مليون دينار

9/7/2023 7:18:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
استمر نشاط الأسهم المتوسطة والصغيرة المدرجة بالسوق الرئيسي للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تراجع الإقبال على الأسهم القيادية المدرجة بالسوق الأول الذي شهد تراجعا لافتا في نهاية أغسطس الماضي جراء عمليات تصريف بهدف جني الأرباح بعد الارتفاعات السعرية التي شهدتها هذه النوعية من الأسهم قبل وأثناء الكشف عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي.
وبانتهــاء تعامـــلات الأسبوع، ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة محدودة بلغت 0.05%، إذ أضافت القيمة 23 مليون دينار بنهاية التعاملات، ليصل الإجمالي إلى 41.418 مليار دينار ارتفاعا من 41.395 مليار دينار الأسبوع الماضي.
وشهدت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 9% بمحصلة أسبوعية 180 مليون دينار بمتوسط يومي 36 مليون دينار، مقابل 165 مليون دينار في الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 33 مليون دينار.
ويعد هذا الارتفاع مبشرا بعودة ضخ السيولة المحلية بسوق الأسهم الكويتي، علما أن هذا الارتفاع جاء رغم ضخ تدفقات أجنبية بالسوق في جلسة ختام الأسبوع الماضي جراء مراجعة دورية لـ MSCI، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 13%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 778 مليون سهم مقابل 690 مليون سهم في تعاملات الأسبوع الماضي.
وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تباين في أداء المؤشرات، وذـــلك على النحو التالي:
٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% محققا 4 نقاط خسائر ليصل إلى 7691 نقطة تراجعا من 7695 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.5% بمكاسب 27 نقطة ليصل إلى 5719 نقطة ارتفاعا من 5692 نقطة.
٭ ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05% بنهاية الأسبوع بمكاسب 4 نقاط ليصل إلى 7009 نقاط من 7005 نقاط.
ملكيات الأجانب
في سياق آخر، انخفضت قيمة الأجانب على أسهم السوق الأول خلال تعاملات الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري إلى 5.04 مليارات دينار، وذلك من 5.1 مليارات دينار الأسبوع الماضي بنسبة 1.1%، بسبب تراجع القيمة السعرية لعدد من الأسهم جراء عمليات البيع.
ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في اسهم السوق الأول بتاريخ 6 الجاري، اتسمت تعاملات الأجانب بالاستقرار خلال الأسبوع، إذ حافظ الأجانب على النسب ذاتها في أسهم 13 شركة، فيما تم رفعها في اسهم 8 شركات هي: أعيان وأرزان وبرقان والمباني وأجيليتي والجزيرة وجي إف إتش اضافة إلى الغانم، في المقابل تم خفض نسب الملكيات في أسهم 10 شركات.

MENAFN07092023000130011022ID1107030606

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث