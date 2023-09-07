البلالي لـالإيمان لا تتركوا صغاركم دون توجيه ورقابة



علمي طفلك أن يقول (لا) للأمور الضارة به وأن يكون صاحب قرار

إذا ظهرت أي علامة من علامات الخطر على طفلك اطلب المساعدة فوراً اطّلاع الأبناء على تجربة المدمنين التائبين بـ«بشائر الخير» وسماع تجربتهم المريرة

من الضروري ان يدرك الأبوان أن الوقاية خير من العلاج وأن وجود الأسرة داخل حياة أطفالها مبكرا ومتابعتهم اكبر ضمان لمنع ابنائهم من الوقوع في براثن المخدرات، حول كيفية حماية الاطفال من آفة المخدرات يحدد لنا رئيس جمعية بشائر الخير الشيخ د.عبدالحميد البلالي عدة خطوات ونصائح من خلال هذا الحوار:

هل من الضروري أن نعلم أطفالنا خطورة المخدرات؟ وفي أي سن؟

٭ قد يتساءل البعض عما إذا كان سن الأطفال الصغار يتناسب مع المعلومات التي نضخها إليهم بخصوص المخدرات أو أن ذلك سيسبب لهم التشويش وتفتيح أعينهم على أمور ليسوا بحاجة إلى سماعها في مثل هذه السن المبكرة، والحقيقة ان مثل هذا النوع من التفكير يحرم الاطفال من سماع الحقيقة وتنبيههم مبكرا لخطورة المواد التي قد تصادفهم في الحياة او تعرض لهم من تجار المخدرات، فنحن الآن في عصر وسائل التواصل المتعددة ولم تعد المعلومة حكرا على الوالدين والمدرسة بل اصبح تناولها على مستويات متعددة ومن السهولة بمكان لتصبح بمتناول الطفل في اي لحظة ولنبدأ معهم في أول سنة لالتحاقهم بالمدرسة وعلى أولياء الأمور المسارعة بالوقاية وإعطاء الصورة الحقيقية لأطفالنا قبل فوات الأوان، فالدراسات الوطنية في الولايات المتحدة أظهرت أن متوسط معدل السن التي يتم فيها تعاطي الأطفال للمواد الكحولية هو الحادية عشرة، والماريغوانا في سن الثانية عشرة، وأن كثيرا من الاطفال يبدون اهتماما بهذه المواد ويتساءلون عنها في سن قبل هذه السن بكثير.

وكيف ينجح الوالدان في وقاية أطفالهما من هذه الآفة؟

٭ هناك عدة خطوات لحماية ابنائنا من هذه الآفة، فلابد من الاهتمام البالغ والإصغاء بانتباه، حيث تظهر الكثير من الاستطلاعات والدراسات العلمية ان الاطفال الذين يصغون اليهم ويستمعون الى مشاعرهم واهتماماتهم ويشعرون بالارتياح في الحديث اليهم هم اكثر الاطفال بعدا عن استخدام المخدرات.

وما هي الخطوة الثانية؟

٭ أن نعلم الطفل بأن يقول (لا) ولا يمكن قولها إلا اذا تعلم كيف يعتز برأيه الشخصي وهذا لا يمكن ان يحدث ما لم يقم الوالدان بتعليم طفلهما هذا الأمر، وتشجيعه لقول (لا) للأمور الضارة به اذا ما عرضت عليه من قبل زملائه في المدرسة أو الحي الذي يسكنه مع مراعاة ألا يكون منعزلا أو غير اجتماعي، وعلى سبيل المثال تقول له اذا عرض عليك بعض الزملاء صورا عارية وانت تعلم بأن النظر الى الصور العارية حرام فلابد الا تخجل من قولك لا، وكذلك الحال اذا دعاك اصدقاؤك في المدرسة لمشاغبة المعلم وقد تعلمت في البيت احترام المعلم والعلماء لابد ان تتجرأ برفضك لهذا السلوك وتقول (لا) بأسلوب لبق لا تخسر فيه الآخرين.

وكيف ندرب الطفل على حرمة الاختيار السليم؟

٭ لابد من تعليم الأطفال صناعة القرار لأنها من أهم الأمور التي تقي اطفالنا الكثير من المزالق، والكثير من الوالدين لا يفطنون لأهمية هذا الأمر، حيث ينتهجون معهم أسلوبا ديكتاتوريا يصادرون به آراءهم وقراراتهم واختياراتهم ولا يتركون لأطفالهم اي مساحة للاختيار فهم الذين يختارون نوع الحلوى ونوعية وألوان الملابس وأماكن الترفيه وحتى جدولهم الشخصي، وهذا من شأنه ان يميت خاصية الاختيار ويصبح بعد فترة ألعوبة بأيدي الآخرين، كما يكون الطفل تابعا لغيره من الأطفال اصحاب الشخصية القوية يفعل كل ما يريدون منه.

كيف نوصل للطفل المعلومة عن المخدرات بطريقة غير مباشرة؟

٭ إن أهم واجب يقوم به الوالدان هو قضية التعليم للأبناء وتزويدهم بكم من المعلومات التي تناسب سنهم، وضرب مثالا على ذلك بقوله: يمكن للآباء والأمهات أن يقولوا لأبنائهم «يجب علينا المحافظة على اجسامنا، ولذلك فنحن نقوم بتنظيف أسناننا بالفرشاة ولكن علينا أيضا ألا نقوم بأي شيء يؤذي اجسامنا ويعرضها للأمراض مثل التدخين واخذ الدواء عندما لا نكون مرضى»، كما يمكنك عندما تشاهد التلفزيون مع طفلك وترد كلمة المخدرات أو أي مسلسل فيه هذه المصطلحات ان نستغل الفرصة بطرح سؤال عليه «هل تعرف يا بني ما معنى كلمة مخدرات او حبوب هلوسة؟»، وعندما تستمع إلى اجابته بادر بتعديل المفهوم وتزويده بمعلومات تقيه شر هذه الآفات.

وما الوسائل الأخرى التي يجب اتباعها لحماية الأبناء من المخدرات؟

٭ لابد للوالدين أن يكوّنا معا موقفا عائليا محددا تجاه قضية المخدرات، ومن المناسب ان تقول لطفلك نحن لا نسمح باستعمال اي نوع من انواع المخدرات، وان هذا الأمر لا يحبه الله، والذي يستعمل هذه الأمور يعاقبه الله ويدخله النار، ولابد من توضيح سبب المنع وهو المحبة للأطفال والحرص عليهم، فتقول نحن لم نمنع من هذه الامور الا بسبب حبنا لكم، ولأن الله لا يحرم شيئا الا بسبب حبه لعباده، وانه لا يريد لهم الا الخير، والأطفال يتأثرون بالأفعال اكثر من تأثرهم بالأقوال، ولذلك فلابد للوالدين ان يكونا مثالا وقدوة مع الأفعال حتى تتطابق الاقوال مع الافعال، فالآباء الذين ينهون أبناءهم عن التدخين وهم يدخنون لا يتوقعون أبدا أن يتأثر الأطفال بمثل هذا النهي.

وكيف يعزز الآباء ثقة الأبناء بأنفسهم؟

٭ ثبت أن الاطفال الذين يملكون مشاعر جيدة عن انفسهم أقل عرضة من غيرهم لاستعمال المواد المخدرة لتعويض ذلك النقص في مشاعرهم، ويمكن للآباء أن يقوموا بأشياء كثيرة لتعزيز هذه الثقة، ومن هذه الأشياء الثناء على الأطفال عندما ينجزون أشياء جميلة أو يقولون أمورا رائعة، كما يجب ان نركز على الفعل لا الفاعل وذلك عندما يقع طفلك في خطأ حتى لا تسهم في اضعاف شخصيته، وأوكل إليه القيام بمهام يمكنه القيام بها، فإن قيام الطفل ببعض التكاليف يترك في نفسه مشاعر جيدة نحو نفسه، واقض وقتا مع كل طفل من اطفالك على اقل تقدير خمس عشرة دقيقة لكل واحد منهم وذلك للتحدث معه او اللعب معا او التسوق معه او مرافقته في مشوار له، وقل له انك تحبه قولا وعملا، فلا توجد كلمة احب الى الاطفال من كلمة «أنا أحبك»، وقبله وضمه وشمه ولاعبه كل يوم، فهي رسالة الحب التي يحتاجها كل طفل لتعزيز الثقة بنفسه، كما ان المعلومات والدروس عن خطورة المخدرات من الأهمية بمكان، فما يجعلها تستحق ان تكرر بشكل دائم وان يتحمل الاسئلة الكثيرة التي تأتي من ابنائك بهذا الخصوص، فالأطفال اكثر حنكة وثقافة في هذه الأيام ولكي تربيهم على الوعي بمخاطر المخدرات لابد ان تثقف نفسك أولا، وفي كثير من الاحيان يمكنك أن تتعلم معهم هذه الأمور.

ما سبل زيادة الوعي لدى الأطفال للتعريف بمخاطر المخدرات؟

٭ يجب أن ينظم الوالدان زيارة لبعض الجمعيات المتخصصة في معالجة ومكافحة المخدرات، مثل جمعية بشائر الخير، لما لذلك من اثر كبير في ترسيخ معنى ومفهوم خطورة المخدرات، حيث يلتقي الأبوان هناك ببعض المدمنين التائبين ليطلعاهما على تجربتهم المريرة والخسائر التي خسروها في مشوار المخدرات وأسباب ادمانهم، كما يشاهدون المعرض الدائم للتوعية بمخاطر المخدرات، كما يجب ان تكلف المدرسة او الوالدان لأطفالهما بالقيام ببعض البحوث او اللقاءات مع المتخصصين في قضية المخدرات، فلذلك اثر كبير في تأكيد معان تحتاج لغرسها في نفوس اطفالنا، كما يجب الحذر عند ظهور اي علامة من علامات الخطر التي تظهر على الطفل وعدم التهاون بها ابدا وضرورة طلب المساعدة فورا من الجهات الرسمية أو الأهلية قبل فوات الأوان.