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بالفيديو مهدي الكويت تجدد التزامها بأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 كهدف اجتماعي

9/7/2023 7:18:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان الكويت تجدد التزامها بأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 وتعزيز ذلك كهدف اجتماعي.
جاء ذلك على هامش الاجتماع التنسيقي مع مكاتب المنظمات الدولية أمس للتحضير لمشاركة الكويت في «قمة أهداف التنمية المستدامة».
وقال مهدي ان الاجتماع ناقش الانجازات التي قامت بها مكاتب المنظمات الدولية في الكويت فيما يخص أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، مشيرا الى أن الكويت ستشارك في القمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة والتي ستناقش التطورات العالمية والتحديات الاستراتيجية المستقبلية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 وقياس الاستراتيجيات العالمية وتحفيز التعاون الدولي وتسريع الإجراءات لمواجهة القضايا العالمية الملحة.
وأوضح أن الاجتماع شهد مشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ورؤساء منظمات الأمم المتحدة والفريق الفني التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مبينا أن رؤساء منظمات الأمم المتحدة غير المقيمة شاركت افتراضيا في الاجتماع، مؤكدا ان هناك تكاملا هيكليا وموضوعيا بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2035، وهذا التكامل جعل تنظيمها وتنفيذها ورصدها للأهداف والمؤشرات المختلفة قابلا للتحقيق بالإضافة لكونه شاملا وفاعلا.
وأضاف أن الكويت تجدد التزامها الثابت بأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 وتواصل التزامها بتعزيز هذه الأجندة كهدف اجتماعي وقضية عامة، لافتا الى أن الكويت تنظر إلى هذه الأهداف على أنها أولوية لصناعة السياسات العامة، وقدمت في شهر يوليو الماضي التقرير الطوعي الثاني الذي يركز على الخطة الوطنية وتناغمها مع أهداف التنمية المستدامة والدور الريادي التي قامت به الكويت في التعامل مع جائحة كورونا والتعاون مع المنظمات العالمية.
وبين أن التقرير الطوعي الثاني اعتمدت فيه الكويت النهج الوطني الشامل لتمكين الفاعلين الوطنيين وأصحاب الشأن على مستوى القطاعين العام والخاص والمستوى الأكاديمي والمجتمع المدني من المشاركة في عملية المراجعة والإعلان عن إنجازاتهم وبرامجهم الجارية، واصفا بأنه استعراض وطني وملك للجميع، وقدم سجلا مليئا بالإنجازات التي تحققت بالإضافة إلى تحديد التحديات المتبقية في إطار الأهداف والمؤشرات وأيضا بيانات وأدلة مفصلة للجهود السياسية والمؤسسية المتواصلة في الكويت.
وأشار إلى أن التقرير عكس التطورات في جميع أنحاء البلاد فيما يتعلق بأهداف وأجندة 2030، مؤكدا أن الاستدامة تحظى بقبول واسع في البلاد ويظهر هذا بشكل ملموس من خلال صنع السياسات العامة ونشر الثقافة المجتمعية، مشددا على أن التقرير أكد التزام الكويت بمعظم الاتفاقيات البيئية العالمية والإقليمية ذات الصلة وتعزيز مكانتها في مجالات التنمية البشرية وتحسين سبل العيش الكريم.

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