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بالفيديو الصالح خارطة طريق شاملة للارتقاء بالقطاع الطبي الأهلي

9/7/2023 7:18:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الاتحاد يدعم مطالبات مقدمي الرعاية بالقطاع الأهلي.. وسنتواصل مع «الصحة» لعرض المعوقات

عبدالكريم العبدالله

نظم اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية ملتقاه الأول أمس بحضور العديد من الأطباء وأصحاب المهن الطبية العاملين في القطاع الطبي الخاص.

وأكد رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية د.عصام الصالح في كلمة له على هامش الملتقى دعمه لجميع مطالبات مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الأهلي، والتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الصحة لدعم نمو القطاع الطبي الأهلي، كاشفا عن عزمه تشكيل عدة لجان في اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية تضم نخبة من الأطباء والعاملين بمجال الرعاية الصحية لوضع خارطة طريق شاملة للارتقاء بالقطاع الطبي الأهلي وحل جميع المشكلات التي تواجهه.

ولفت الصالح الى انه سيتم التواصل مع وزارة الصحة قريبا لعرض المطالبات والمعوقات التي تقف حجر عثره في تطوير القطاع الطبي الأهلي وإعادة النظر في بعض القرارات وتحسينها، وإشراك الاتحاد في إبداء الرأي بشأنها، مؤكدا مناقشة عدد من القرارات والقوانين ووضع مقترحات لتعديلها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجلس الأمة ووزارة الصحة.

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