Friday, 08 September 2023 03:08 GMT

الصحة حركة تنقلات الموظفين في أبريل وأكتوبر كل عام

9/7/2023 7:18:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا لتنظيم حركة التنقلات لكل موظفي الوزارة بحيث تكون مرتين في كل عام ميلادي، وذلك في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام، على أن تقدم طلبات النقل على النموذج المعتمد.
وجاء في الضوابط التي تنشرها «الأنباء»، أن يكون تقديم طلبات النقل على النموذج المعتمد مشمولا بموافقة جهتي العمل «المنقول منها والمنقول إليها»، وموافقة الوكيل المساعد المختص.
وجاء في الضوابط، أنه يتم رفع الطلبات خلال الـ15 يوما الأولى من أبريل أو أكتوبر، ولا تقبل الطلبات التي ترد قبل أو بعد تلك المواعيد، واستثنت الضوابط من مواعيد النقل حالات النقل التي تتم لأسباب صحية.
وتضمنت الضوابط أيضا، أنه ترفع الطلبات المستوفاة إلى جهاز الشؤون الإدارية لإعداد القرار اللازم لإصداره وفق القرارات المنظمة لذلك.

MENAFN07092023000130011022ID1107030602

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث