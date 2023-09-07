وزير المالية اطلع على آلية العمل وتنفيذ المعاملات في التأمينات
التاريخ
9/7/2023 7:18:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الجارالله بزيارة تفقدية صباح أمس إلى المقر الرئيسي لـ «التأمينات الاجتماعية». واطلع الجارالله على آلية العمل واستقبال المراجعين في المقر الرئيسي وفروع «التأمينات»، واستمع إلى شرح من قيادات المؤسسة حول الإجراءات المتبعة في استقبال المعاملات وتنفيذها.
ورافقه خلال الزيارة المدير العام بالتكليف أحمد حمد الثنيان وعدد من القياديين.
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