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وزير المالية اطلع على آلية العمل وتنفيذ المعاملات في التأمينات

9/7/2023 7:18:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الجارالله بزيارة تفقدية صباح أمس إلى المقر الرئيسي لـ «التأمينات الاجتماعية». واطلع الجارالله على آلية العمل واستقبال المراجعين في المقر الرئيسي وفروع «التأمينات»، واستمع إلى شرح من قيادات المؤسسة حول الإجراءات المتبعة في استقبال المعاملات وتنفيذها.
ورافقه خلال الزيارة المدير العام بالتكليف أحمد حمد الثنيان وعدد من القياديين.

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