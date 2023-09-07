الطيران المدني 1 5 مليون مسافر عبر مطار الكويت خلال أغسطس

إنشاء هيئة خليجية لتوحيد القوانين واللوائح وتعزيز السلامة والأمان والتنافسية وتنمية القطاع السياحي

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 1.58 مليون راكب.

وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للإدارة للطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي، أن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 22% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 28% فيما ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 5% خلال شهر أغسطس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في أغسطس الماضي 774.6 ألف راكب، بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 804.34 آلاف راكب، مشيرا إلى أن إجمالي عدد ركاب الترانزيت بلغ 159.79 ألف راكب بزيادة نسبتها 54% عن شهر أغسطس من العام الماضي، مضيفا أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر أغسطس بلغ 12819 رحلة.

وعلى صعيد حركة الشحن الجوي، ذكر أن إجمالي حركة الشحن في شهر أغسطس بلغ نحو 17.2 مليون كيلوغرام، في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 14 مليون كيلوغرام بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 3.1 ملايين كيلوغرام.

من جهة اخرى، قال مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي إن إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني سيسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الطيران وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات لتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة.

وأضاف الراجحي في تصريح لـ «كونا» عقب ترؤسه وفد الكويت ممثلا عن الإدارة العامة للطيران المدني في اجتماع لجنة النقل الجوي الـ 19 للأمانة العامة لدول الخليج العربية بدبي، أن «إنشاء الهيئة الخليجية ضروري من اجل توحيد القوانين واللوائح وتعزيز السلامة والأمان والتنافسية وتنمية القطاع السياحي وتحقيق فوائد عديدة تعود بالنفع على الدول الأعضاء والمسافرين على حد سواء».

وأوضح أن الاجتماع بحث ايضا عددا من المواضيع من بينها المطالبات المالية على شركات الطيران الأجنبية بالإضافة إلى التدريب في مجال الطيران المدني ودعم وتسهيل سبل التعاون بين سلطات الطيران المدني في المنطقة للوصول إلى أفضل النتائج.

ولفت الراجحي الى أن التعاون الوثيق بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي له أثر بالغ في تطوير قطاع النقل الجوي في الكويت ومنطقة الخليج.

وبين اهتمام اللجنة في إسراع وإنجاز هيئة مختصة بالطيران المدني لدول مجلس التعاون، حيث تمت مناقشة كل العراقيل وتذليل الصعوبات لتوفير جميع المتطلبات الكفيلة بإنشائها ومواجهة التكتلات العالمية والإقليمية بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ومواطنيها وشركات الطيران التابعة لها.

وأشاد الراجحي بما تتمتع به الدول الأعضاء من إمكانات بشرية وفنية ومادية تخولها أن تكون في مصاف الدول المتقدمة وقادرة على النهوض باقتصادات دول المنطقة بشكل عام على جميع الصعد، منها قطاع الطيران، متمنيا للجنة وأعضائها كل التوفيق لإنجاح المطلوب منها بأقرب وقت وتحقيق رؤية دول المجلس الايجابية نحو الطيران المدني بشكل عام.

يذكر أن الكويت شاركت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني في اجتماع لجنة النقل الجوي الـ 19 للأمانة العامة لدول الخليج العربية في دبي بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة جدول الأعمال المعتمد لاسيما إعداد الدراسات والخطوات لإنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني والنظر في متطلبات إنجاح هذا المشروع وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها.