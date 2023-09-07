عمليات الخفجي استئناف الإنتاج بنجاح من المنطقة المقسومة

عمليات الخفجي استئناف الإنتاج بنجاح من المنطقة المقسومة
التاريخ
9/7/2023 7:18:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أعلنت عمليات الخفجي المشتركة عن استئناف الإنتاج بنجاح من المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وذلك في 5 سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الأولى، بعد إتمام عمليات الصيانة لمرافق الإنتاج البري والتأكد من جاهزيتها. ونشر حساب عمليات الخفجي المشتركة على موقع التواصل «إكس»، أن عودة الإنتاج جاءت بعد جهود كبيرة قامت بها فرق العمليات.
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