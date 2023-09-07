الوزاري الخليجي لـ العراق لا مساس بسيادة الكويت



الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية بما فيها حقل « الدرة» ملكية مشتركة للدولتين وحدهما ولهما كامل الحق في استغلالها

«التعاون» يدعو العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية ويرفض أي انتهاك لسيادة الكويت الاجتماع الوزاري الخليجي ـ الياباني بالرياض يؤكد تعزيز التعاون في شتى المجالات

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الـ 157 أمس في مقر الأمانة العامة، برئاسة بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس وفد الإمارات وزير الدولة أحمد بن علي الصايغ، ووزير خارجية البحرين د.عبداللطيف الزياني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا، وأكد على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معبرا عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

وجدد دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI، معربا عن تطلعه لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في جميع الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.

كما أكد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية ـ الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية والكويت.

وأكد المجلس على أهمية العمل معا لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية المستدامة، والالتزام ببذل كل الجهود لمعالجة هذه القضية الملحة، ورحب المجلس الوزاري بتأسيس المملكة العربية السعودية لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض.

وأكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب أيا كان مصدره، ونبذه لكل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وأدان كل الأعمال الإرهابية.

وبخصوص الاعتداءات المتكررة على نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، أكد المجلس على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، ودعا إلى تظافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة.

وشدد على رفض استمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، مؤكدا على دعم سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

وجدد المواقف الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م.

وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية ـ الروسية، أكد البيان على موقف مجلس التعاون المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ودعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسيا، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

هذا واستضافت المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض أمس أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي واليابان.

وترأس وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وفد الكويت المشارك في الاجتماع.

وقد أكد البوسعيدي، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أهمية تعزيز علاقات التعاون الخليجية ـ اليابانية في شتى المجالات. ورحب البوسعيدي بوزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، مشيدا بالعلاقات اليابانية ـ الخليجية، معربا عن أمله في دفع علاقات التعاون المميزة بين الجانبين إلى آفاق أرحب. وتناول الاجتماع تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين وتوطيد علاقات التعاون من منطلق مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي التي تم توقيعها بين الطرفين عام 2012. هذا، ووقع وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين البلدين. وذكرت الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن المذكرة تهدف إلى تعزيز وتطوير أوجه التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين.