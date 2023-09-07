استعدادات مكثفة لزيارة نائب الأمير للصين الشهر الجاري

الفهد يترأس وفداً يضم وزراء النفط والخارجيةوالمالية والتجارة إلى بكين للترتيب للزيارة المرتقبة



بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الاستعدادات الجارية للزيارة القادمة التي سيقوم بها وفد رسمي برئاسته وعضوية وزراء النفط والخارجية والمالية والتجارة بغية الترتيب للزيارة المرتقبة لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الى جمهورية الصين الشعبية في وقت لاحق من هذا الشهر.

جاء ذلك وفق بيان صحافي لرئاسة الأركان العامة للجيش خلال استقبال الشيخ أحمد الفهد في قصر السيف، وبحضور وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز ووزير المالية فهد الجارالله، سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى البلاد تشانغ جيانوي.

وأفاد البيان بأن الحكومتين الكويتية والصينية تعملان على الإعداد والترتيب للزيارة المهمة لسمو نائب الأمير وولي العهد إلى الصين.