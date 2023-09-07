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عمليات الخفجي استئناف الإنتاج بنجاح من المنطقة المقسومة

9/7/2023 7:18:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أعلنت عمليات الخفجي المشتركة عن استئناف الإنتاج بنجاح من المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، وذلك في 5 سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الأولى، بعد إتمام عمليات الصيانة لمرافق الإنتاج البري والتأكد من جاهزيتها. ونشر حساب عمليات الخفجي المشتركة على موقع التواصل «إكس»، أن عودة الإنتاج جاءت بعد جهود كبيرة قامت بها فرق العمليات.

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