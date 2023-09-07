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الكندري يحيل قياديين في الديوان إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية

9/7/2023 7:18:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري قرارا بإحالة قياديين في ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية لما نسب إليهما من مخالفات خلال فترة التسجيل للمواطنين للوظائف العامة.
وقال ديوان الخدمة، إن القرار جاء بناء على نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، من مستشاري «الفتوى والتشريع».

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