الكندري يحيل قياديين في الديوان إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية
التاريخ
9/7/2023 7:18:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عيسى الكندري قرارا بإحالة قياديين في ديوان الخدمة المدنية إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية لما نسب إليهما من مخالفات خلال فترة التسجيل للمواطنين للوظائف العامة.
وقال ديوان الخدمة، إن القرار جاء بناء على نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة المشكلة بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، من مستشاري «الفتوى والتشريع».
MENAFN07092023000130011022ID1107030591
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.