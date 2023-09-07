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مؤسسة البترول ترصد 32 2 مليون دينار لإعادة التدريب الخارجي بشكل كامل

9/7/2023 7:18:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر أن القطاع النفطي قرر إعادة التدريب الخارجي بشكل كامل، وذلك بعد توقف دام أكثر من سنوات. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن مؤسسة البترول الكويتية رصدت 32.2 مليون دينار في ميزانية العام المالي الحالي 2023/2024، وتمثل تكلفة التدريب الخارجي للعاملين في القطاع النفطي، مشيرة إلى ان تكلفة التدريب والتطوير الوظيفي لكل العاملين في القطاع بلغت 46.9 مليون دينار. وأشارت المصادر إلى أن «البترول» قررت إعادة التدريب الخارجي بشكل كامل بعد إلغائه وتخفيضه على مدار السنوات الماضية وتحديدا منذ عام 2016، الأمر الذي أثر سلبا على تلبية جميع الاحتياجات التدريبية الخارجية المطلوبة للشركات، حيث تقلص عدد العاملين المرشحين للمشاركة في تلك البرامج، وأوصت بعض الشركات مثل نفط الكويت بتقليص مدة المشاركة في البرامج التدريبية الخارجية بفترة لا تتجاوز أسبوعا واحدا، وذلك لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين للمشاركة في البرامج التدريبية.

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