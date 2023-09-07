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3 فوائد مذهلة للبطاطا

9/7/2023 7:17:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تحتوب البطاطا على مضادات الأكسدة وتزويد فيتامينات والمعادن المفيدة، بما في ذلك فيتامين ج، و B6، والبوتاسيوم، قد تفيد البطاطا أيضاً من صحتهم الهضمية.

فوائد تناول البطاطا

مصدر مضادات الأكسدة، التي قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض القلب والسكري وبعض السرطانات

البطاطا تحتوي على النشويات المقاومة، التي قد تساعد على الحد من مقاومة الأنسولين، بدوره، هذا يمكن أن يكون المساعدة على تحسين مكافحة السكر في الدم

النشويات المعقدة في البطاطا هي مصدر تغذية لبكتيريا الأمعاء المفيدة، لقد تحوّلوا ذلك إلى السلسلة الدهنية التي تم ربطها بتقليص التهاب في القولون، وتحسين دفاعات القولون، وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان

البطاطا طبيعية خالية من الغلوتين، مما يجعلهم خياراً غذائياً ممتازاً للناس ذوي السلبيات مرض أو حساسية من الغلوتين.

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