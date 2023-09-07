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مدفيديف: ماسك قد يكون آخر شخص عاقل في أمريكا الشمالية

9/7/2023 7:13:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه في حال كان إيلون ماسك قد قيد عمل "ستارلينك" للقوات الأوكرانية في منطقة القرم فإن هذا يجعله آخر شخص عاقل في أمريكا الشمالية.
وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يكتب وولتر أيزيكسون، الكاتب والصحفي، في سيرة حياة إيلون ماسك الذاتية أن رجل الأعمال أوقف تشغيل "ستارلينك" العام الماضي لمنع هجوم أوكراني على البحرية الروسية المتمركزة في شبه جزيرة القرم".

وأضاف: "إذا كان ما أورده إيزاكسون في كتابه صحيحا، فيبدو أن ماسك هو آخر عاقل في أمريكا الشمالية".
وأشار إيزاكسون إلى أن "ماسك" كان قلقا من احتمال حدوث "انتقام نووي".

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