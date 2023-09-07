مدفيديف: ماسك قد يكون آخر شخص عاقل في أمريكا الشمالية

مدفيديف: ماسك قد يكون آخر شخص عاقل في أمريكا الشمالية
التاريخ
9/7/2023 7:13:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أنه في حال كان إيلون ماسك قد قيد عمل "ستارلينك" للقوات الأوكرانية في منطقة القرم فإن هذا يجعله آخر شخص عاقل في أمريكا الشمالية.
وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يكتب وولتر أيزيكسون، الكاتب والصحفي، في سيرة حياة إيلون ماسك الذاتية أن رجل الأعمال أوقف تشغيل "ستارلينك" العام الماضي لمنع هجوم أوكراني على البحرية الروسية المتمركزة في شبه جزيرة القرم".
وأضاف: "إذا كان ما أورده إيزاكسون في كتابه صحيحا، فيبدو أن ماسك هو آخر عاقل في أمريكا الشمالية".
وأشار إيزاكسون إلى أن "ماسك" كان قلقا من احتمال حدوث "انتقام نووي".
MENAFN07092023000208011052ID1107030492
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.