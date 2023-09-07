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هبوط اضطراري لطائرة الملكية الأردنية بهدف إنقاذ حياة مسافر

9/7/2023 7:13:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، عن تحويلها مسار الرحلة الاعتيادية رقم RJ263 المتجهة من عمّان إلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو؛ لتهبط اضطرارياً في مطار هيثرو في لندن لإسعاف حياة مسافر أميركي من أصول عربية.
وأوضحت الشركة، في بيان الخميس، أن قائد الطائرة قرر تحويل مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار بعد أن أبلغه طاقم الطائرة أن أحد المسافرين يعاني من أعراض ذبحة صدرية؛ مما يستدعي نقله للمستشفى، حيث تم إسعافه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والمزيد من الرعاية الطبية.
وأشارت الشركة إلى أن الطائرة استأنفت مسارها الأصلي باتجاه عمّان بعد تأخير قارب ساعة و15 دقيقة على أرض مطار هيثرو.
وأكدت الشركة حرصها على صحة مسافريها وسلامتهم، بالرغم من جميع التكاليف المالية التي تتكبدها نتيجة لمثل هذه المواقف والحوادث الاضطرارية.

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