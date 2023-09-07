الأمن في كركوك يُلقي القبض على شخصين ظهرا في مقطع مصور لحرق العلم العراقي
التاريخ
9/7/2023 7:13:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- ألقى جهاز الأمن الوطني في كركوك شمالي العراق، القبض على شخصين ظهرا في مقطع مصور لحرق العلم العراقي.
وذكر الجهاز في بيان أنه وبعد الأحداث التي شهدتها محافظة كركوك عقب التظاهرات الأخيرة، توافرت معلومات استخبارية عن مجموعة من الأشخاص الذين ظهروا بمقطع فيديو يحرق فيه العلم العراقي وهو ما ولّد ردود أفعال رافضة لهذا الفعل من قبل الأوساط المجتمعية لما فيه من مساس للسلم المجتمعي.
وأضاف "على الفور تحركت مفارز الجهاز في المحافظة بعد استحصال الموافقات القضائية للتحري والبحث عن أولئك الأشخاص".
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