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الأمن في كركوك يُلقي القبض على شخصين ظهرا في مقطع مصور لحرق العلم العراقي

9/7/2023 7:13:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ألقى جهاز الأمن الوطني في كركوك شمالي العراق، القبض على شخصين ظهرا في مقطع مصور لحرق العلم العراقي.

وذكر الجهاز في بيان أنه وبعد الأحداث التي شهدتها محافظة كركوك عقب التظاهرات الأخيرة، توافرت معلومات استخبارية عن مجموعة من الأشخاص الذين ظهروا بمقطع فيديو يحرق فيه العلم العراقي وهو ما ولّد ردود أفعال رافضة لهذا الفعل من قبل الأوساط المجتمعية لما فيه من مساس للسلم المجتمعي.
وأضاف "على الفور تحركت مفارز الجهاز في المحافظة بعد استحصال الموافقات القضائية للتحري والبحث عن أولئك الأشخاص".

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