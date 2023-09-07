بلدية الظليل تنفذ حملة نظافة شاملة لتجميل القضاء والحفاظ على البيئة
التاريخ
9/7/2023 7:13:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- نفذت بلدية الظليل سلسلة من حملات النظافة بالتعاون مع مكتب بيئة الظليل، وشملت مختلف المناطق التابعة للبلدية، خاصة المدينة الصناعية والشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية.
وقال رئيس بلدية الظليل المحامي نضال العوضات، إن الحملة استمرت 5 أيام، وشارك فيها 70 عاملاً من كوادر البلدية، حيث تم استخدام آليات وقلابات وجرافات وضاغطات البلدية لتنفيذ هذه الحملات.
وأكد العوضات، استمرار مثل هذه الحملات، خاصة بالمناطق الحيوية والصناعية والشوارع الرئيسية، للمحافظة على نظافة المناطق التابعة لها والحد من التلوث البيئي، وتحسين المنظر البصري لقاطني قضاء الظليل الذي يحتوي 80% من الثروة الحيوانية في الأردن، إلى جانب المدينة الصناعية التي تضم صناعات حيوية تشكل رافداً للاقتصاد الوطني.
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