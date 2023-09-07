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إدانة مستشار ترامب السابق بتهمة ازدراء الكونغرس

9/7/2023 7:13:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أدانت هيئة المحلفين في واشنطن يوم الخميس، بيتر نافارو مستشار الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمتين تتعلقان بازدراء الكونغرس، بعد أن تجاهل أمر استدعاء لجنة التحقيق في هجوم 6 يناير.
وأدين بيتر نافارو، ثاني أكبر مستشاري الرئيس السابق ترامب يوم الخميس، بتهمتين تتعلقان بازدراء الكونغرس، بسبب تحديه أمر استدعاء للمثول أمام اللجنة بمجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.
وجاء الحكم بعد أربع ساعات من المداولات في المحكمة الجزئية الفيدرالية في واشنطن، مما جعل نافارو ثاني أكبر مستشاري ترامب، يدان بتهمة ازدراء المحكمة لتحديه تحقيق اللجنة.
ووقف نافارو إلى جانب محاميه، أثناء قراءة الحكم حيث تتضمن كل تهمة عقوبة بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار. ومن المقرر عقد جلسة استماع لتحديد العقوبة في يناير القادم.
وفي 6 يناير 2021، هاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول، وأعاقوا عمل الكونغرس لعدة ساعات. وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، صادق أعضاء الكونغرس على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

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