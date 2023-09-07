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ضابط مخابرات أمريكي يسخر من تصريحات بلينكن عن نجاحات هجوم قوات كييف المضاد

9/7/2023 7:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- علق ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، على تصريحات وزير خارجية بلاده، أنتوني بلينكن، بشأن نجاحات قوات كييف في هجومها المضاد.
وقال ريتر، في مقابلة مع قناة Judging Freedom على اليوتيوب، إن بلينكن لا يمكنه الحديث عن هجوم مضاد ناجح للقوات المسلحة الأوكرانية، لأنه لم يكن في الخطوط الأمامية: "لا يستطيع أنتوني بلينكن الذهاب إلى الجبهة. دعه يحاول زيارة رابوتينو سيموت هناك. يمكنه الذهاب إلى باخموت (أرتيموفسك)، لكنه سيموت هناك أيضا. أينما ذهب بلينكن إلى الخط الأمامي سيموت. وهذا بالضبط ما يحدث للعسكريين الأوكرانيين الموجودين هناك - يموتون. وهذا هو مصير جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين دخلوا في معركة مع الجيش الروسي".
وادعى بلينكن في وقت سابق، خلال زيارته لكييف يوم الأربعاء، أن واشنطن شهدت "تقدما ملحوظا" في الهجوم المضاد الأوكراني.

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