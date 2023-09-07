محاولات لاحتواء أزمة عمر خريبين في الوحدة

علمت ((البيان)) أن إدارة شركة كرة القدم في نادي الوحدة عقدت جلسة مع السوري عمر خريبين مهاجم العنابي لاحتواء الأزمة التي طفت على السطح بسبب احتفاله الذي أثار الجدل في مباراة الإمارات الأخيرة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتفيد المتابعات بأن هناك محاولات تجرى من أجل احتواء الموقف وحل أزمة اللاعب مع الجهاز الفني والإدارة من أجل عودته لتدريبات الفريق الأول، وخاصة بعدما طالب المدير الفني بيتسو موسيماني باعتذار اللاعب عن تصرفه في احتفاله بهدفه في مرمى ((الصقور))، ولا سيما أنه أصبح المهاجم الأجنبي الوحيد في صفوف الفريق بعد رحيل الهداف البرازيلي جواو بيدرو إلى الدوري السعودي.

وكان الوحدة قد قرر استبعاد عمر خريبين من الفريق الأول وإحالته للتدريب مع فريق الرديف بعدما أثار الجدل عقب تسجيله الهدف الثالث في مباراة العنابي والصقور في ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والتي انتهت بفوز الوحدة بثلاثية نظيفة، وذلك بناء على تقرير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وأعلن الوحدة انتهاء ارتباطه بالمهاجم البرازيلي جواو بيدرو ورحيله إلى نادي التعاون السعودي. كما اقترب المدافع أحمد راشد من الرحيل عن الوحدة والانتقال لصفوف الشارقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعدما تلقى الوحدة طلباً من إدارة الشارقة للحصول على خدمات اللاعب. ومن جهة أخرى، عاد الفريق الأول للتدريبات، أمس، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين 4 أيام عقب المباراة الأخيرة استعداداً لمواجهة الإمارات في مباراة إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي المقررة يوم 14 سبتمبر الجاري، إذ يقود التدريبات موسيماني الذي عاد من إجازة قصيرة في بلاده في فترة التوقف.

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