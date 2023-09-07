إضافات غذائية تخفض مستويات الكوليسترول

تكشف خبيرة في التغذية كيف يمكن لتعديلات غذائية صغيرة أن تشكل أسلحة فعالة في مكافحة ارتفاع نسبة الكوليسترول، وفق ((إكسبريس)).

وتقول أليسون كولين، أخصائية التغذية من ((آيه فوغول))، إن عدم تناول ما يكفي من البروتين وتناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة يمكن أن يؤدي إلى الحد من كمية الكوليسترول المطرودة من الجسم.

وبناء على بحث نُشر في مجلة ((علم الدهون السريرية))، أوصت كولين باستخدام زيت الأفوكادو بدلاً من الدهون الصلبة والأطعمة، للسيطرة على نسبة الكوليسترول في الجسم. وتنصح بإضافة بعض التوت الغني بالبوليفينول إلى نظامك الغذائي، في تعديل آخر لخفض مستويات الكوليسترول ((الضار)).

وأوضحت خبيرة التغذية: ((إن تناول 150 غراماً من التوت يومياً لمدة ستة أسابيع ارتبط بانخفاض ملحوظ إحصائياً في مستويات الكوليسترول الإجمالية (6 %)، والكوليسترول الضار (7 %)، والدهون الثلاثية (27 %))). كما تنصح كولين بضرورة إضافة المواد الغذائية الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات.

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