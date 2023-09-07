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ثقوب سوداء تتجشأ بقايا نجوم

9/7/2023 7:13:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتشف علماء الفلك ثقوباً سوداء تتجشأ بشكل غامض بقايا نجوم التهمتها قبل سنوات، وفق موقع ((لايف ساينس)).

اكتشف العلماء في مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية أنه في ما يصل إلى 50 % من الحالات، ((تجشأت)) الثقوب السوداء المادة النجمية بعد سنوات.

وقالت المؤلفة الرئيسية والباحثة المشاركة في جامعة كاليفورنيا، إيفيت سينديس، لموقع ((لايف ساينس)): ((نسميها التجشؤ؛ لأننا نواجه نوعاً من التأخير حيث لا تخرج هذه المادة من القرص التراكمي إلا في وقت متأخر جداً. والسؤال هو: أين يتم تخزينها قبل أن تتجشأ مرة أخرى؟)).

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