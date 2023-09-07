طريقة مبتكرة لاكتشاف مكامن الذهب

ابتكر علماء من جامعة بطرسبرغ تكنولوجيا سريعة لاكتشاف مكامن الذهب في منطقتي الأورال والشرق الأقصى الروسيتين بناء على نسبة تركيز الهيليوم، وفق ((تاس)).

يشار إلى أن التكنولوجيا الجديدة قد تم اختبارها في مكامن جبال الأورال والشرق الأقصى حيث لم يتجاوز الخطأ في تحديد عمر المعدن 5 %.