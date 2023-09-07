طريقة مبتكرة لاكتشاف مكامن الذهب
التاريخ
9/7/2023 7:13:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ابتكر علماء من جامعة بطرسبرغ تكنولوجيا سريعة لاكتشاف مكامن الذهب في منطقتي الأورال والشرق الأقصى الروسيتين بناء على نسبة تركيز الهيليوم، وفق ((تاس)).
يشار إلى أن التكنولوجيا الجديدة قد تم اختبارها في مكامن جبال الأورال والشرق الأقصى حيث لم يتجاوز الخطأ في تحديد عمر المعدن 5 %.
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