انحراف القطب المغناطيسي الشمالي للأرض

يخطط باحثو أكاديمية العلوم الروسية لتنظيم مختبر مغناطيسي في محطة ((جزيرة سامويلوفسكي)) العلمية في دلتا نهر لينا شمال شرقي سيبيريا، وفق ((تاس)).

وقالت الخدمة الصحافية لمعهد جيولوجيا البترول وفيزياء الأرض التابع لفرع سيبيريا بأكاديمية العلوم الروسية إن ذلك سيسمح بإجراء دراسات فريدة للقطب المغناطيسي الشمالي الذي ينتقل تدريجياً إلى ساحل القطب الشمالي الروسي.

ويعتقد العلماء أنه من الضروري إجراء البحوث وتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات المحطة على مدار العام.

وستتطلب القياسات على مدار العام تنظيم مختبر مغناطيسي وبناء منشآت جديدة خاصة به.