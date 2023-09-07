انحراف القطب المغناطيسي الشمالي للأرض

انحراف القطب المغناطيسي الشمالي للأرض
التاريخ
9/7/2023 7:13:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
يخطط باحثو أكاديمية العلوم الروسية لتنظيم مختبر مغناطيسي في محطة ((جزيرة سامويلوفسكي)) العلمية في دلتا نهر لينا شمال شرقي سيبيريا، وفق ((تاس)).
وقالت الخدمة الصحافية لمعهد جيولوجيا البترول وفيزياء الأرض التابع لفرع سيبيريا بأكاديمية العلوم الروسية إن ذلك سيسمح بإجراء دراسات فريدة للقطب المغناطيسي الشمالي الذي ينتقل تدريجياً إلى ساحل القطب الشمالي الروسي.
ويعتقد العلماء أنه من الضروري إجراء البحوث وتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانات المحطة على مدار العام.
وستتطلب القياسات على مدار العام تنظيم مختبر مغناطيسي وبناء منشآت جديدة خاصة به.
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