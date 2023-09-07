موسيقى عربية في برلين 13 الجاري

ضمن برنامج فعاليات مهرجان أبوظبي في الخارج، تقدّم مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومهرجان أبوظبي، بالشراكة مع أكاديمية بارنبويم - سعيد وقاعة بيار بوليز، النسخة السابعة من ((أيام الموسيقى العربية)) في الـ13 من سبتمبر الجاري، وتحتفي بقائد الأوركسترا العالمي دانيال بارنبويم، الذي تمنحه الجمعية الألمانية العربية وسام فريدريك الثاني تقديراً لمنجز حياته الحافلة بالعطاء الثقافي والموسيقي والتعليم، وستصدح أجمل الأنغام العربية المتنوعة على مدى خمسة أيام حتى الـ17 من سبتمبر الجاري في أرجاء قاعة ((بيير بوليز))، قاعة الموسيقى الشهيرة في برلين.

وفي هذا السياق، أشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أن أيام الموسيقى العربية لمهرجان أبوظبي في برلين تجسّد الحضور العربي المتألق عالمياً، وتعكس عراقة التقاليد الموسيقية وأصالة الثقافة العربية المعاصرة في تعبيرها الخلاق عن الهوية والموروث المعرفي والحضاري)).

وختمت: ((يقدّم مهرجان أبوظبي هذا العام أستاذ العود وفنان اليونسكو من أجل السلام، نصير شمة، وعدداً من أبرز عازفي بيت العود العربي من العراق ومصر وسويسرا)).

وفي ختام المهرجان، سيقود نصير شمة فرق أوركسترا العود والعديد من العازفين من بيوت العود في القاهرة وأبوظبي، والتي أنشأها لتكون بمثابة مراكز تعليمية تسلط الضوء على الفنون البصرية والأفلام والأدب والحرف والشعر، ولتعكس مختلف الرؤى حول الثقافة العربية المعاصرة.

وسيطل خلال الحفلات الموسيقية عدد من الشعراء العرب الذين سيلقون أعمالهم الشعرية على الجمهور، بمن فيهم الشاعرة فوزية أبوخالد من المملكة العربية السعودية، ولوركا سبيتي من لبنان.