«تواصل العقول للكتاب» من «إكسبو دبي» يناقش التنمية الحضرية

«تواصل العقول للكتاب» من «إكسبو دبي» يناقش التنمية الحضرية
التاريخ
9/7/2023 7:13:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ينظم نادي تواصل العقول للكتاب من مدينة إكسبو دبي، فعالية بعنوان ((كيف يمكننا أن نبني في وئام مع الطبيعة؟))، والمشاركة في حوار يناقش التنمية الحضرية المستدامة، وذلك ضمن سلسلة نادي تواصل العقول للكتاب بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب. ينطلق الحدث في 13 سبتمبر في تيرا – جناح الاستدامة، بمشاركة من الدكتورة ساندرا بيسيك، المهندسة المعمارية الحائزة جوائز ومؤلفة كتاب ((الموئل: العمارة المحلية من أجل مناخ متغير))، ويضم أيضاً الباحثين في مجال التخطيط الحضري أحمد وراشد بن شبيب.
وقالت الدكتورة ساندرا بيسيك: أنا متحمسة لزيارة مدينة إكسبو دبي مع اقتراب استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ (COP28) فيها، هذه المدينة التي تقدم عدداً من أفضل الأمثلة على العمارة المستدامة، وأتطلع لتبادل المعرفة والأفكار حول كيفية مساهمة العمارة بشكل إيجابي في النظم البيئية وسبل العيش والمساعدة في حماية مستقبل كوكبنا.
وأضافت: يمثل كتاب ((الموئل: العمارة المحلية من أجل كوكب متغير))، تتويجاً لسنوات من البحث المتخصص في تقاليد الهندسة المعمارية المحلية والتقليدية ويبحث كيف يمكن للحرفيين من مختلف أنحاء العالم أن يسهموا في صنع مستقبل أكثر استدامة. وإنني أتطلع إلى محادثة مثيرة للاهتمام مع الخبراء والمهتمين بهذه القضية الحاسمة. تفتح الأبواب عند الساعة 12:30 ظهراً، وتستمر الجلسة الحوارية من الساعة الواحدة والنصف حتى الثالثة ظهراً، يليها توقيع الكتب ووقت للتواصل.
MENAFN07092023000110011019ID1107030475
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.