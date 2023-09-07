«تواصل العقول للكتاب» من «إكسبو دبي» يناقش التنمية الحضرية

ينظم نادي تواصل العقول للكتاب من مدينة إكسبو دبي، فعالية بعنوان ((كيف يمكننا أن نبني في وئام مع الطبيعة؟))، والمشاركة في حوار يناقش التنمية الحضرية المستدامة، وذلك ضمن سلسلة نادي تواصل العقول للكتاب بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب. ينطلق الحدث في 13 سبتمبر في تيرا – جناح الاستدامة، بمشاركة من الدكتورة ساندرا بيسيك، المهندسة المعمارية الحائزة جوائز ومؤلفة كتاب ((الموئل: العمارة المحلية من أجل مناخ متغير))، ويضم أيضاً الباحثين في مجال التخطيط الحضري أحمد وراشد بن شبيب.

وقالت الدكتورة ساندرا بيسيك: أنا متحمسة لزيارة مدينة إكسبو دبي مع اقتراب استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ (COP28) فيها، هذه المدينة التي تقدم عدداً من أفضل الأمثلة على العمارة المستدامة، وأتطلع لتبادل المعرفة والأفكار حول كيفية مساهمة العمارة بشكل إيجابي في النظم البيئية وسبل العيش والمساعدة في حماية مستقبل كوكبنا.

وأضافت: يمثل كتاب ((الموئل: العمارة المحلية من أجل كوكب متغير))، تتويجاً لسنوات من البحث المتخصص في تقاليد الهندسة المعمارية المحلية والتقليدية ويبحث كيف يمكن للحرفيين من مختلف أنحاء العالم أن يسهموا في صنع مستقبل أكثر استدامة. وإنني أتطلع إلى محادثة مثيرة للاهتمام مع الخبراء والمهتمين بهذه القضية الحاسمة. تفتح الأبواب عند الساعة 12:30 ظهراً، وتستمر الجلسة الحوارية من الساعة الواحدة والنصف حتى الثالثة ظهراً، يليها توقيع الكتب ووقت للتواصل.