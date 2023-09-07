«ساير الجنة» في نادي العويس السينمائي

نظم نادي العويس السينمائي عرضاً للفيلم الإماراتي ((ساير الجنة))، أول من أمس، في قاعة السينما بمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بحضور منتج الفيلم عامر سالم المري ونخبة من الشخصيات الفنية والثقافية من أصدقاء المؤسسة.

وقال منتج الفيلم عامر سالم المري إن الفيلم، الذي أُنجز خلال 25 يوماً، حاز على جوائز محلية وعربية وعالمية مثل: جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ32، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم من مهرجان سينما لوس أنجليس في الولايات المتحدة، عام 2016، فضلاً عن جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مسابقة ((المهر الإماراتي))، في مهرجان دبي السينمائي 2015.

واختتم المري حديثه عن الفيلم قائلاً إنه أول فيلم روائي خليجي يحصل على هذا التقدير الدولي.

وتطرقت حوارات الحاضرين إلى شخصيات الفيلم وتحولاتها والزمن السينمائي وكيف تم توظيفه لصالح الفيلم وغيرها من المواضيع التي استمر النقاش فيها بعد نهاية عرض الفيلم.

ثم قدمت مؤسسة العويس الثقافية درعاً تكريمياً للمخرج سعيد سالمين المري تسلمه المنتج عامر المري الذي شكر نادي العويس السينمائي على هذه المبادرة القيمة لعرض أفلام محلية ذات محتوى راقٍ.