بدأت أمس أولى فعاليات الجلسات النقاشية لــ ((الطاولة الأدبية)) التي تستضيفها مكتبة محمد بن راشد، تحت عنوان ((النهوض بحضور الكاتب الإماراتي في الجوائز الأدبية))، في إطار دعم هيئة دبي للثقافة والفنون للحراك الثقافي وتعزيز دور الأدب في الساحة المحلية.

يشارك بالجلسات الكاتب والروائي عبيد بوملحة، والكاتبة عائشة سلطان، والناقد الدكتور صالح هويدي، والكاتبة شهد الراوي ومن تقديم وإدارة الدكتورة والكاتبة الإماراتية بديعة الهاشمي.

وتناولت الجلسة النقاشية التي تميزت بحضور كبير للمثقفين والأدباء الإماراتيين، وكذلك المواهب الناشئة في قطاع الآداب والفنون، العديد من المحاور.

وبما يتعلق بواقع الإبداع الإماراتي، وتعزيز حضوره عربيّاً وعالميّاً، أكد الدكتور والكاتب صالح هويدي أن حضور الكاتب الإماراتيّ بإبداعه في الجوائز العربيّة والعالميّة على نحو خاص. وهو موضوع نثمّن طرح هيئة دبي للثقافة والفنون له، لأنهُ ينطلقُ من واقع الحِرص الواضح على أن يحتلّ الإبداعُ الأدبيّ الإماراتيّ مكانته المرموقة.

المعادلة الصعبة

وأضاف الدكتور صالح هويدي: لا بُدّ لنا من أن نذكّر بحقيقتين لا ينبغي لنا نسيانهما، الأولى: إنّه ليس ثمّة وسائل سحريّة يمكن أن يلجأ إليها الكتّاب ليحقّقوا كلُّهم نتائج واحدة.

ومن هنا، فإنّ حديثنا سيشمل الكتّاب أصحاب الموهبة الإبداعيّة الحقيقيّة، أما الحقيقةُ الثّانية، فتتّصل بهيئات التّحكيم التي تمثّل الطّرف الثاني من المعادلة.

وعن أهم أسباب غياب الكاتب الإماراتيّ في الجوائز الأدبيّة العربيّة عربيّاً وعالمياً، أوضح ((لا نلحظُ اهتماماً كبيراً بالرّوائيّ الإماراتيّ في وسائل الإعلام أو بالمنتجِ الرّوائي الإماراتيّ))، فيما لفت الكاتب عبيد بوملحة إلى أن ذلك يخضع للعديد من العوامل مرتبطة أولاً ضعف التواصل والدعم الذي تقدمه وسائل الإعلام.

غياب الأبحاث

وأكد عبيد بوملحة أن الصّحفُ المحليّةُ تولي الكتب الأكثر مبيعاً اهتماماً كبيراً. ولفت إلى ضرورة التركيز على الكتب الأكثر مبيعاً في الدولة، وتسليط الضوء أكثر على المشهد الثقافي المحلي.

وحول المتطلبات اللازمة لتحقيق معادلة وصول الرواية الإماراتية إلى نيل جوائز أدبية مرموقة محلياً وعالمياً، قالت الكاتبة والروائية شهد الراوي إن حضور الكتابة الإبداعيّة كمادّة دراسيّة من أولى الوسائل لتحقيق هذا الهدف، فمن المعروف أن تخصّص الكتابة الإبداعيّة يعدّ من التخصّصات الشائعة في الجامعات العالمية والمؤسّسات الأكاديميّة التي تهتمّ بالكاتب المبدع.

ومن جانب آخر، ناقشت الكاتبة الصحافية عائشة سلطان، أهمية الإبداع وتبني الموهوبين من الجيل الجديد للكتّاب الإماراتيين، مؤكدة أن الدولة لم تدّخر جهداً ولا مالاً في هذا المجال، إضافة للقوانين والتشريعات والقرارات للنهوض بالحياة الأدبيّة، والإسهام في المشاريع والتوجّهات التي من شأنها النهوض بالكاتب الإماراتيّ، والحياة الأدبيّة الإماراتيّة.

وقالت عائشة سلطان: لنصل إلى منصات التّتويج في الجوائز العالمية أو الخارجية، يجب أولاً أن نشارك في المسابقات والبرامج والجوائز المحليّة، وأن يسلّط الضّوء وتُعرض الأفلام عن نِتاجاتنا في القصة والرّواية والقصيدة و... إلخ، وهذا بالتأكيد هو دور النّقاد، ثم يلي ذلك الاحتفاء بالكاتب، ومنحه الفرص ليتحدّث ويعرض أفكاره، ويناقش كُتبه، ويواجه الجمهور ويناقشه ويتعرّف إليه، ومن ثم يصل إلى نيل الجوائز المحليّة، كخطوة أساس ليتمكّن من خوض التجربة ومعرفة آفاق التّحدي ومتطلّباته، ليتمكّن من منافسة عشرات الكتّاب والمبدعين المشاركين من مختلف دول العالم العربي.