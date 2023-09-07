الراوي: حليمة خميس بورشيد.. شغف بالهوية والماضي

الراوي، زاوية تبرز الرواة ممن توارثوا مهارة السرد ونقل المضامين من الذاكرة إلى الواقع، وذلك عبر المجالس والاجتماعات والفعاليات، متناولين التراث المحلي الإنساني عبر السنوات أباً عن جد، ومعالجين عدداً من القضايا الاجتماعية، ليسلطوا الضوء على التراث والشخصيات والقبائل، خاصة أن لكل منهم أسلوبه المميز للحديث عن الأماكن والقبائل. وفي الشعر والقصص والمواقف البطولية، يعتبر الراوي الذاكرة الحية التي تضيء لمن أُشكل عليه أمر أو معلومة ما، وهو المعلم في مجال سرد المعلومات التي تناقلتها الأجيال. ليكون الراوي بذلك الوجهة التي يقصدها الباحث للحصول على أصل المعلومة، فضلاً عن الجهات الرسمية التي تقصده في مناسبات كثيرة لذات الهدف، ولكن اليوم ومن هنا نتوجه للرواة لنقدم نبذة عن حياتهم؛ توثيقاً لسيرة مختصرة عن كلٍ منهم، تكريماً لهم ولدورهم الإنساني.

حليمة خميس بورشيد عرفت بأنها تملك ذلك القبول عند كل من تتحدث إليهم، وتنقل لهم تلك الحكايات، التي لا تزال تنبض بالحياة في روحها، وفي كل روح شغوفة بهويتها وبحضارة وماضي السلف، ممن أبدعوا في ما تعلموه وما زالوا من حرفيات لأجل الفائدة والاستخدام اليومي، وهي تلك المرأة التي كبرت في منطقة اللؤلؤية بمدينة خورفكان، محاطة بنسيج اجتماعي مترابط ومحب لبعضه، وكانت تقتبس من كل ما تراه شيئاً مميزاً ليصبح لها زاداً، وليس مجرد مهارة أو حرفة، وقد أوتيت الحكمة، ولا يؤتى الحكمة إلا القليل من الخلق، ولم يجرها ذلك إلى التخلي عن التواصل مع من حولها، لأن التزود بالجديد من المهارات بحاجة إلى متابعة دائمة لأجل التطوير وتجويد ما تقوم به.

حليمة خميس من مواليد منطقة اللؤلؤية بمدينة خورفكان، وقد تمرست في العديد من المهارات والحرف اليدوية، وكانت أينما تحل وأينما تكون تمنح من حولها والحضور ألق الكلمات وروعة المسميات المحلية، ولها الكثير مما لا يعد من المشاركات، لتحكي لمن تقابلهم تلك الذكريات التي تحمل في عمقها الخير الكثير، الذي يستفاد منه في المعيشة والاستخدام اليومي، وليس مجرد قطع تحاك أو تغزل أو تصنع لتعرض في الفعاليات التراثية، ومن المهارات التي تجود بها لفظياً، وتبدع أناملها فيها تصنيع منتجات النخلة، وأمر آخر مميز، وهو ((الطراقة))، وهي اللفظة التي يكمن خلفها عالم من الحب والجهد والمئات من ساعات العمل؛ وذلك لأنها تنسج خيوطاً وتحولها إلى تلك الشباك العملاقة التي تغوص لأعماق محددة وبفتحات مختلفة الحجم، بحسب النوع الذي يرغبون في الحصول عليه، وتخرج منها تلك الأسماك التي يعشقها أغلب أهل الإمارات.

حليمة وكل أسرتها يعملون لعدة ساعات يومياً لأجل إنتاج تلك الشباك، فما من أحد في المنزل إلا ويعمل مجاوراً للآخر، ورغم دخول التقنيات الحديثة إلا أنها تعتبر إحدى حاميات التراث؛ ولذلك لا تزال مستمرة في العمل على التصنيع، وأيضاً تشارك بحديثها عن مهاراتها في الأعشاب، فهي تجيد ذلك وتحفظ ما اكتسبت من خبرات تراكمية، فقد كانت لصيقة بالأمهات اللاتي يصنعن أدويتهن قبل دخول الطب الحديث، وتعرف حليمة بأنها ((المداوية))، التي يمكنها أن تقدم النصائح أو تجرب الخلط بين بعضها لتخرج بتركيبة علاجية، ومن يفعلن ذلك نادرات؛ لأن الجميع يعلم أن المعالج لا بد أن يتحمل المسؤولية.

شاركت الراوي حليمة بورشيد في العشرات من المناسبات، وتحظى حتى اليوم بمكانة كبيرة لدى الجهات التي تنفذ الفعاليات، فتشاركهم الوقت لأجل تصوير تلك الأفلام الوثائقية التي ترتبط بالمناسبات، كما تتخذ مكاناً قد تم إعداده سلفاً لها لأجل أن تستمر في مهمتها، فهي تلك السيدة التي تخبرنا بأسرار المرأة الإماراتية، حين تعمل بعدة أدوار داخل منزلها، وأسرار ذلك الشغف بالجانب التراثي والمهارات الحرفية.