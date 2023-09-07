خولة الشحي.. استكشاف أعماق البحار

جمعت الإماراتية خولة الشحي بين التفوق الدراسي وشغف التعلم؛ فهي خريجة كليات التقنية العليا بـ3 شهادات وتتحدث لغات عدة، ولديها اهتمامات مختلفة في الأعمال الفنية والتصوير وركوب الخيل، وأخيراً الغوص الذي تكتشف فيه عوالم البحار وتتأمل في آيات الله العظيمة، ومن خلال رحلتها الأخيرة إلى جزيرة موريشيوس التقت بالحيتان في مملكتهم، واستطاعت رؤية حوت العنبر وهو أشهر أنواع الحيتان المسننة التي يتراوح حجمها بين 7 أمتار و16 متراً وأوزانها بين 14 طناً و41 طناً وتُعتبر ثالث أكبر كائن بحري وصاحب أكبر دماغ بين جميع المخلوقات.

إبداع الخالق

((البيان)) التقت مدربة الغوص المحترفة خولة الشحي والحاصلة على ماجستير لغات وإدارة أعمال، ودبلوم لغة فرنسية وتتحدث الإسبانية والقليل من الإيطالية، وتعمل في مجال المشتريات والخدمات اللوجستية، وعلّمت أبناءها حب البحر ومشاركتهم لها الغوص في رحلاتها البحرية، وتقول: علمني والدي السباحة من عمر الثامنة وكنت أمارسها في جزيرة زنجبار مما غرس فيّ حب الفضول والتعلم لأتجه فيما بعد لتعلم الغوص واكتشفت إبداع الخالق لأصبح شغوفة باكتشاف البحار والمحيطات والحياة البحرية.

وتتابع: فضلت نقل ما أشاهده في أعماق البحار للناس فكنت أصور رحلات الغوص، وكان أستاذي في التصوير الدكتور جمعة بن ثالث الذي تعلمت منه حب العطاء ونقل المعلومات من الأعماق للغواصين الشغوفين، ومن خلال طرحه لدورة تدريبية لأساسيات التصوير وأنواعه تعلمت اختلاف الأجهزة والأدوات وطريقة التصوير تحت الماء في مختلف الظروف والأحوال الجوية وأهمية حماية البيئة البحرية بشتى الطرق ومميزات أبرز أجهزة التصوير وأدواتها.

مخلوقات بحرية

تؤكد الشحي بأنها تقرأ كثيراً في مجال أعماق البحار وتبحث عن المواقع التي تتمتع بزرقة خلاّبة وأعماق مجهولة المكنون وتمارس الغوص النهاري والليلي وتزور السفن الغارقة والحدائق المرجانية في مختلف بقاع الأرض، وقد كانت أجمل المشاهدات للشعاب المرجانية والسفن الغارقة في جزيرة بالي الأندونيسية لتميز المياه بالرؤية الممتازة وتُعد كنزاً من كنوز المحيط الخفية لتوافر التضاريس الرائعة والمياه الكريستالية، إضافة إلى حُطام السُفن التاريخية. وأكثر ما يُميز منطقة أميد في بالي توافر المخلوقات البحرية النادرة بألوانها وأشكالها.

الأمن والسلامة

وعن أساليب المحافظة على سلامة الغواصين تقول: في رحلة اكتشاف المياه الزرقاء الساحرة نحرص على اختيار مركز غوص احترافي يُقدم خدمات الأمن والسلامة في القارب والإسعافات الأولية إلى جانب وجود مُستجيب أول للحالات الطارئة، كما أحرص كوني مُدربة غوص ومحترفة بانتقاء الموقع المناسب والحرص على حماية البيئة البحرية وذلك بعدم الجلوس أو الوقوف على الشعاب المرجانية لتواجد بعض الأسماك والمخلوقات الخطيرة التي قد تودي بحياة الإنسان بعد 15 دقيقة من الوخز.

وحتى أحافظ على سلامة الآخرين أثناء الرحلة أقوم بانتقاء موقع التصوير بحذرٍ تام بعد التأكد من خُلُوِه من الأشواك السامة أو المخلوقات الضارة ومن ثم أبدأ بتنظيم موقع تصوير مُريح وخالٍ من الأخطار لتوثيق جمال الحياة البحرية ومخلوقاتها.

وفي السياق نفسه قالت: أثناء تَعمقي بعالم الغوص واستمتاعي بجماله جذبت انتباه عائلتي بطريقة غير مُباشرة، وبناءً على رغبتهم في الدخول لهذا العالم الرائع، أسهمت مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافهم باكتشاف الحياة البحرية، وشحذ مهاراتهم العقلية وبناء الثقة وتحفيز العضلات وتنظيم التنفس مما يساعد على بناء طفل واعٍ فكرياً وحريص على المحافظة على البيئة، إضافة إلى التفريغ العصبي والتأمل الذي يحدث خلال الغوص، وقد لاحظت على أبنائي تطوراً ملحوظاً في الدراسة واكتساب لياقة مميزة بين الطلاب في مرحلتهم العُمرية، الأمر الذي أدى لتميزهم بالشجاعة وقوة التحمل والإلمام بالبيئة البحرية بصورة عامة.