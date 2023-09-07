40 عرضاً فنياً في دبي أوبرا

كشفت دبي أوبرا عن موسمها الجديد 2024-2023، في سياق الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة لتأسيسها، مع ما يزيد على 40 عرضاً فنياً مذهلاً، بينما أعلنت عن تعاونها مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وهيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، بهدف تحفيز المشهد الفني الإقليمي وتعزيز العلاقات مع المجتمعات المحلية.

ويهدف هذا التعاون إلى الاحتفال بالتراث الثقافي الغني بالإمارة وتعزيز مشاركة المجتمع الهادفة، وترسيخ الجذور الثقافية من خلال مجموعة من المشاريع، بما في ذلك المهرجانات الموسيقية والمبادرات التعليمية والعروض المسرحية وورش العمل.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ((يجسد تعاوننا مع دبي أوبرا التزامنا الثابت وسعينا المتواصل لإرساء علاقة حيوية تجمع بين الثقافة والنمو الاقتصادي والفعاليات، بما فيها العروض العربية والكوميدية المميزة، ولا تعكس هذه الشراكة دعم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لقطاع الفنون فحسب، بل هي أيضاً خطوة مهمة لتعزيز جاذبية دبي العالمية في تقديم مزيج متنوع من التجارب الثقافية الرائعة)).

من جهته، أشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في ((دبي للثقافة))، إلى أهمية دور الفنون في تطوير وتوسيع آفاق السياحة الثقافية، ومساهمتها في إثراء مشهد دبي الإبداعي، مؤكداً حرص ((دبي للثقافة)) على دعم كل المبادرات الفنية الهادفة إلى تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

وأعلنت دبي أوبرا عن إطلاق موسمها الجديد، في سياق الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة لتأسيسها، مع ما يزيد على 40 عرضاً فنياً مذهلاً. ويفتتح الموسم الجديد فعالياته بعرض الباليه الشهير ((بحيرة البجع)) للمؤلف الموسيقي تشايكوفسكي، بين 8 و10 سبتمبر الجاري، يليه العرض الأوبرالي السردي المؤثر ((مدام بترفلاي)) يومي 12 و13 سبتمبر الجاري.

وتحتضن دبي أوبرا 1 ديسمبر المقبل فعالية ثقافية استثنائية تتمثل بالعرض الأول في دولة الإمارات لأوركسترا تياترو ألاسكالا الشهيرة في ميلانو، بعنوان ((حفل موسيقى للغد)). وتقدم فرقة باليه أوبرا روما، بمشاركة المديرة والنجمة إلينورا أباجناتو، عرضها الأول في الإمارات في 25 و26 مايو المقبل، بعنوان ((ليه دو نوي)).

بدايات جديدة

وتقدم دبي أوبرا 1 يناير المقبل النسخة الخاصة من عروض رأس السنة المستوحاة من الحفلات الموسيقية الشهيرة التي تقيمها مدينة فيينا بهذه المناسبة. كما تستضيف أوركسترا الأوبرا الوطنية في أستانا بكازاخستان لتقدم أداءً مميزاً لمقطوعة ((كسارة البندق)).

وتقدم العرض الأول المميز لمدرسة الباليه لاسكالا ثياتر من ميلانو، في 17 و18 فبراير المقبل.

وتقام في دبي أوبرا المسرحية الغنائية ((ماتيلدا)) للمرة الأولى في منطقة الخليج. وسيستمر العرض من 3 إلى 15 أكتوبر المقبل. وتعود المسرحية الغنائية ((فانتوم أوف ذا أوبرا)) في الفترة من 22 فبراير وحتى 10 مارس من العام المقبل. وتحتفي دبي أوبرا بأبرز مؤلفي موسيقى الأفلام، في مهرجان ينطلق يومي 9 و10 مايو المقبل.

ويقدم ماتيو بوتشيلي، النجم الصاعد من عائلة بوتشيلي الشهيرة، استعراضاً في 21 ديسمبر المقبل. ويعود الموسيقي الرائع لودفيكو إناودي مع ثلاث حفلات موسيقية من 19 وحتى 21 يناير المقبل. وتأخذ عازفة البيانو أليس سارة أوت الحضور في رحلة موسيقية غامرة 24 أبريل المقبل.

وتوفر الفرقة البريطانية الشهيرة للجمهور تجربة مميزة ومفعمة بالحماس في 25 أبريل المقبل. بينما يقدم كريس بوتي، عازف البوق الشهير، عرضاً استثنائياً في ((دبي أوبرا)) في 19 مايو المقبل، إلى جانب العديد من العروض المذهلة الأخرى.