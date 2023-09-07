لوشيانو روسي: الإمارات عاصمة عالمية لتنظيم البطولات

أكد الإيطالي لوشيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية أن الاتحاد الإماراتي للعبة يبذل مجهوداً كبيراً بللمساهمة في تطوير اللعبة آسيوياً وهذا الأمر جيد جداً وقال: على المستوى الشخصي أقدر الجهود المبذولة خاصة أن الإمارات باتت عاصمة عالمية لتنظيم العديد من البطولات والمعسكرات وتأتيها الفرق من جميع أنحاء العالم، وهذا ما أقدره كثيراً، وأتمنى التعاون بشكل أكبر مع الاتحاد الإماراتي في تنظيم العديد من البطولات لامتلاك الإمارات كافة عناصر النجاح والاستعداد الجيد للتنظيم، وكذلك أقدر كثيراً تسخير الإمارات كافة الإمكانيات لتطوير رماية أصحاب الهمم.

وبين رئيس الاتحاد الدولي للرماية أن هناك دعماً كبيراً وملحوظاً من قبل القيادة الإماراتية لرياضة الرماية خلال الفترة الماضية، وقال: أتوقع للرماة الإماراتيين مستقبلاً جيداً ليس فقط على المستوى الآسيوي وإنما على مستوى العالم وسيكونون منافسين ومؤهلين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وكذلك لإضافة ميدالية أولمبية جديدة بعد الميدالية الذهبية التي حققها الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم للإمارات عندما أحرز ذهبية الحفرة المزدوجة (دابل تراب) ضمن دورة الألعاب الأولمبية في أثينا.

وأشار لوشيانو إلى أن الرماية الإماراتية تعمل بجد من أجل التواجد على الخريطة العالمية من خلال استراتيجية طويلة الأمد بالاستعداد لخوض أولمبياد لوس أنجلس 2028 لذلك يجب على الاتحادات الآسيوية الأخرى حذو خطى الاتحاد الإماراتي والعمل في اتجاه المستقبل، وقال: الاتحادات الآسيوية لها طابع خاص من ناحية العمل الذي يتم بشكل جيد جداً وهذا هو سبب تواجدي في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية، وسعيد بالإنجازات التي تتحقق.

اهتمام كبير

وعن الاتحاد الآسيوي للرماية أجاب: عمل الاتحاد الآسيوي بشكل جيد جداً في السنوات الماضية خلال فترة الشيخ علي آل خليفة والآن برئاسة الشيخ سلمان الحمود الصباح يواصل النجاحات المستمرة وهناك اهتمام كبير خاصة أن آسيا أكبر قارة في العالم وتضم مجموعة كبيرة من الرماة المتميزين، وأضاف: الاتحاد الآسيوي يعمل على مساعدة ودعم الاتحادات الأهلية الصغيرة من أجل انتشار اللعبة وهذا شيء جيد، وأقدر هذا كثيراً، وأرى أن آسيا تبذل مجهوداً كبيراً من خلال تنفيذ الدورات التدريبية وتنظيم المسابقات ونقدر ذلك.

وقال: حضور رئيس الاتحاد الدولي للرماية أو ممثل الاتحاد الدولي اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي تعد هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة وعدم تواجد ممثلين عن الاتحاد الدولي في مثل هذه المناسبات في السابق يعد خطأ كبيراً وتجاهلاً.

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