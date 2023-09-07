ثنائي إماراتي ضمن أفضل 100 قافز عالمي

شارك الثنائي الإماراتي نواف العوضي وعمر محمد في التجمع العالمي الأول الذي أقيم في مدينة زوست الألمانية تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات الجوية بمشاركة أفضل 100 قافز من مختلف أنحاء العالم من بينها 3 دول عربية وهي الإمارات والكويت ومصر.

وأعرب الثنائي الإماراتي عن سعادتهما بتمثيل الإمارات ورفع علم الدولة في الحدث العالمي الذي أقيم لأول مرة في أوروبا بمشاركة النخبة من عشاق الرياضة بعد القفز على ارتفاع 18500 قدم ضمن قفزة واحدة متجانسة باستخدام الأوكسجين بسبب الارتفاع العالي وباستخدام 6 طائرات لنقل المشاركين، مؤكدين أن التجربة أسهمت في إثراء مشوارهما الرياضي في ظل مشاركة مجموعة مميزة من المحترفين في القفز الرياضي التي حقق فيها أبناء الإمارات العديد من الإنجازات فضلاً عن النجاحات الكبيرة للدولة عبر استضافة العديد من البطولات والفعاليات الدولية، كما تستضيف التجمع العالمي المقبل المقرر إقامته بدبي العام 2024.

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