ثنائي إماراتي ضمن أفضل 100 قافز عالمي

ثنائي إماراتي ضمن أفضل 100 قافز عالمي
التاريخ
9/7/2023 7:13:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
شارك الثنائي الإماراتي نواف العوضي وعمر محمد في التجمع العالمي الأول الذي أقيم في مدينة زوست الألمانية تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات الجوية بمشاركة أفضل 100 قافز من مختلف أنحاء العالم من بينها 3 دول عربية وهي الإمارات والكويت ومصر.
وأعرب الثنائي الإماراتي عن سعادتهما بتمثيل الإمارات ورفع علم الدولة في الحدث العالمي الذي أقيم لأول مرة في أوروبا بمشاركة النخبة من عشاق الرياضة بعد القفز على ارتفاع 18500 قدم ضمن قفزة واحدة متجانسة باستخدام الأوكسجين بسبب الارتفاع العالي وباستخدام 6 طائرات لنقل المشاركين، مؤكدين أن التجربة أسهمت في إثراء مشوارهما الرياضي في ظل مشاركة مجموعة مميزة من المحترفين في القفز الرياضي التي حقق فيها أبناء الإمارات العديد من الإنجازات فضلاً عن النجاحات الكبيرة للدولة عبر استضافة العديد من البطولات والفعاليات الدولية، كما تستضيف التجمع العالمي المقبل المقرر إقامته بدبي العام 2024.
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