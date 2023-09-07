مانشيني يدشن مسيرته مع المنتخب السعودي
التاريخ
9/7/2023 7:13:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
يخوض الإيطالي روبرتو مانشيني اختباره الأول منذ تعيينه مدرباً للمنتخب السعودي لكرة القدم عقب استقالته من تدريب ((سكوادرا أتزورا)) المتوج معه بطلاً لكأس أوروبا، في مواجهة كوستاريكا ودياً، اليوم، على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.
وصدم مانشيني (58 عاماً) الذي حل بدلاً منه لوتشانو سباليتي، عالم الكرة المستديرة عموماً، والإيطالي تحديداً بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده، الذي قاده في صيف 2021 للفوز بكأس أوروبا على حساب إنجلترا بالفوز عليها بركلات الترجيح في معقلها ((ويمبلي)).
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