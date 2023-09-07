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مانشيني يدشن مسيرته مع المنتخب السعودي

9/7/2023 7:13:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخوض الإيطالي روبرتو مانشيني اختباره الأول منذ تعيينه مدرباً للمنتخب السعودي لكرة القدم عقب استقالته من تدريب ((سكوادرا أتزورا)) المتوج معه بطلاً لكأس أوروبا، في مواجهة كوستاريكا ودياً، اليوم، على ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل الإنجليزية.

وصدم مانشيني (58 عاماً) الذي حل بدلاً منه لوتشانو سباليتي، عالم الكرة المستديرة عموماً، والإيطالي تحديداً بقرار الاستقالة من تدريب منتخب بلاده، الذي قاده في صيف 2021 للفوز بكأس أوروبا على حساب إنجلترا بالفوز عليها بركلات الترجيح في معقلها ((ويمبلي)).

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