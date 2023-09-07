«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في أغسطس

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن أغسطس، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب: حارب سهيل لاعب شباب الأهلي، يوسف نياكاتي لاعب بني ياس، كيفن أجودلو لاعب النصر، ليوناردو سباداسيو لاعب اتحاد كلباء، وعلي صالح لاعب الوصل.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، فيتواجد: إبراهيم عيسى من البطائح، خالد السناني من الوصل، وماجد ناصر من شباب الأهلي.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب، ألفريد شرودر مدرب العين، ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، وميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل.

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة الثانية ظهر أمس، ويستمر لمدة 48 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.‬

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