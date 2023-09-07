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خيول الإمارات تشارك في مهرجان «الآرك» الفرنسي

9/7/2023 7:13:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشارك خيول الإمارات في أشواط الخيول، سن الثلاث سنوات، المخصصة للأمهار والمهرات، ضمن مهرجان قوس النصر الفرنسي ((الآرك))، في مضمار سانت كلود بباريس، والمقرر 29 سبتمبر الجاري.

وتتصدر خيول الإمارات الترشيحات في المهرجان الفرنسي، بعد ثنائية المهر ((نو ريبلاي الموري))، والمهرة ((أفريكا دو مونلو))، للمالك والمدرب هلال العلوي، في فعاليات تحدي ((البريدرز)) للخيول العربية الأصيلة الفرنسية، للأمهار والمهرات عمر 3 سنوات لمسافة 2000 متر، للفئة الثانية، الأسبوع الماضي.

وأكد هلال العلوي أن رياضة الفروسية الإماراتية تؤكد دوماً قدرتها على المنافسة عالمياً.

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