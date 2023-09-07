خيول الإمارات تشارك في مهرجان «الآرك» الفرنسي

خيول الإمارات تشارك في مهرجان «الآرك» الفرنسي
التاريخ
9/7/2023 7:13:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
تشارك خيول الإمارات في أشواط الخيول، سن الثلاث سنوات، المخصصة للأمهار والمهرات، ضمن مهرجان قوس النصر الفرنسي ((الآرك))، في مضمار سانت كلود بباريس، والمقرر 29 سبتمبر الجاري.
وتتصدر خيول الإمارات الترشيحات في المهرجان الفرنسي، بعد ثنائية المهر ((نو ريبلاي الموري))، والمهرة ((أفريكا دو مونلو))، للمالك والمدرب هلال العلوي، في فعاليات تحدي ((البريدرز)) للخيول العربية الأصيلة الفرنسية، للأمهار والمهرات عمر 3 سنوات لمسافة 2000 متر، للفئة الثانية، الأسبوع الماضي.
وأكد هلال العلوي أن رياضة الفروسية الإماراتية تؤكد دوماً قدرتها على المنافسة عالمياً.
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