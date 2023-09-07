«الأبيض» يكثف تحضيراته لمواجهة كوستاريكا

يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب كوستاريكا الثلاثاء المقبل في مباراة دولية ودية تُقام في العاصمة الكرواتية زغرب، حيث المعسكر الإعدادي للأبيض لخوض منافسات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، التي ستنطلق اعتباراً من 16 نوفمبر المقبل، حين يستضيف منتخبنا الفائز من مجموع مباراتي الذهاب والإياب بين منتخبي نيبال ولاوس والتي ستُلعب يومي 12 و 17 أكتوبر المقبل.

ويؤدي منتخبنا تدريباته اليومية مكتمل الصفوف تحت قيادة البرتغالي باولو بينتو وجهازه المساعد، وتشهد الوحدات التدريبية التي تُقام على فترتين صباحية ومسائية سواء في صالة الجيم أو الملعب حماساً كبيراً بين اللاعبين الذين يرغبون في الاستفادة القصوى من فترة المعسكر للوصول وبشكل تدريجي إلى الجاهزية الكاملة لخوض المنافسات.

ويُعول باولو بينتو على مواجهة كوستاريكا الودية الكثير كونها الأولى للمنتخب تحت قيادته الفنية، حيث يسعى لتطبيق أفكاره وخططه الفنية التي حرص على إيصالها للاعبين خلال الحصص التدريبية التي أقيمت في معسكر النمسا الشهر الماضي أو المعسكر الحالي.

إشادة

وأشاد علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني وأحد عناصر الخبرة في صفوف الأبيض بأجواء المعسكر الحالي وما يقوم به الجهاز الفني من عمل كبير في تجهيز اللاعبين من كافة النواحي الفنية والبدنية وكذلك النفسية، مشيداً كذلك بعطاء زملائه اللاعبين في التدريبات والتزامهم التام بالبرنامج وتعاونهم مع أعضاء الجهازين الفني والإداري.

وقال خصيف إن ((الأبيض)) سيكون جاهزاً للتصفيات خاصة مع خوض اللاعبين لعدد من مباريات دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي والمباريات الدولية الودية التي ستقام في فترة تجمعات المنتخب المقبلة.

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