قول في مراكز الدراسات الاستراتيجية

تقوم الدول في حرصها على ممارسة سياسة ناجعة، بتأسيس مراكز دراسات استراتيجية تزودها بما تحتاجه من معرفة واحتمالات حول الوقائع السياسية، أو حول الأزمات التي تواجه العصر.

كما يقوم بعض الأفراد بإنشاء مثل هذه المراكز بدافع الربح، حيث يقدمون سلعة لمن يحتاجها.

ولهذا فإن الأهداف مختلفة بين المراكز التي تؤسسها الدولة بدافع المصلحة الوطنية، والمراكز التي يؤسسها الأفراد بدافع الربح، فالأولى تهتدي بالمصلحة الوطنية العليا، فيما الثانية تختلط فيها المعرفة بالمصلحة الذاتية.

السؤال الأهم هو: متى تكون مراكز الأبحاث ذات أهمية استراتيجية للأوطان؟ إن صفة الاستراتيجيا هنا تدل على خطط طويلة الأمد ذات أهداف عالية، وذات أساليب متطابقة مع تحقيق هذه الأهداف.

إذاً هناك شروط لا بد أن تتوافر في مراكز الأبحاث الاستراتيجية لكي تكون ذات أهمية، حيث لا يمكن لدولة تواجه مشكلات داخلية وخارجية إلا إذا استندت إلى معرفة موضوعية بالمشكلة وأسبابها والخروج منها، وحصر الممكن القابل للتحقق.

وبهذه المناسبة حسبي أن أذكر ما رواه لي صباح قباني سفير سوريا الأسبق في الولايات المتحدة الأمريكية حين قال:

وعندي بأن كل صعد المجتمع جميعها تحتاج إلى مراكز بحث، ولكن مراكز البحث الاستراتيجي هي تلك المراكز التي تزود الدولة بما تحتاجه من معرفة موضوعية ضرورية لرسم السياسات وطرق تحقيقها.

وعندي بأن الموضوعية هنا ذات ارتباط شديد بالوطنية.

وشرط الموضوعية هنا التحرر من الوعي الأيديولوجي الذي يفسد البحث العلمي في السياسة، وبالتالي إن الشرط الأهم الذي يجعل مراكز البحث ذات أهمية هو التحرر من النزعة الذاتية الأيديولوجية، فالنزعة الأيديولوجية قد تسعى لإرضاء صاحب القرار بمعرفة زائفة، وهذا ينتج ضرراً غير محمود في الممارسة السياسية.

ولهذا فإن مراكز الدراسات التي يُقيمها الأفراد غالباً ما يكون لها من الأهداف التي تحيد عن أهداف الدولة.

ولأن مراكز البحث استراتيجية، فإن المعرفة الإنسانية الضرورية في نشاط مراكز البحث يجب أن تتوزع وتتكامل للوصول إلى الإلمام بكل جوانب الموضوعات الخاضعة للدراسة. فكل مشكلات الدول والعالم مرتبطة بالبنية التي تولد هذه المشكلات.

فبنية أي مجتمع بنية مترابطة، إذاً لا يمكن فصل السياسي عن الاقتصادي، كما لا يمكن دراسة الواقع السياسي الاقتصادي دون دراسة المؤسسات ودورها في تنظيم المجتمع، وهكذا.

ولهذا فمركز البحث الاستراتيجي يحتاج إلى السوسيولوجي والمؤرخ وعالم النفس والخبير الاقتصادي وعالم السياسة والإنثروبولوجي والفيلسوف، وتضافر جهود هؤلاء جميعاً يسمح بالإحاطة بكل جوانب الموضوع.

وإذا كان صحيحاً بأن مقصود معرفة الظاهرة، أو الأزمة، أو المأزق الوصول إلى المعرفة الموضوعية، كما قلنا، لكن المعرفة الاجتماعية تختلف عن المعرفة الميكانيكية أو الفيزيائية، لأن المعرفة الاجتماعية بعامة والسياسة بخاصة هي معرفة موضوعية احتمالية، ولهذا فإن التوقع محفوف بالفشل، وفي ضوء ذلك فإن مراكز البحث المرتبطة بتقديم المشورة يجب أن تلم بكل الاحتمالات الممكنة التحقق، للحيلولة دون الوقوع بما لا يُحمد عقباه في المستقبل. لا يمكن أن تتأسس سياسة دولة على توقع حدوث احتمال واحد، بل لا بد من الإلمام بحزمة الاحتمالات، وهنا تبرز أهمية مقولتي الواقع والممكن.

وهناك أمر في غاية الأهمية ألا وهو معرفة ذهنية الآخر، ذهنية الجماعة، ذهنية الخصم، والذهنية تحدد أنماط السلوك، ودراسة الذهنيات من أهم ما يجب القيام به، من ذهنية أصحاب القرار إلى ذهنية الجماعة.

فمعرفة الذهنيات تساعدنا على معرفة ردود الفعل الممكنة، وهنا تبرز أهمية علم النفس الاجتماعي، وعلم الاجتماع النفسي في الدراسات الاستراتيجية. إن مراكز الدراسات الاستراتيجية تتيح لأهل العلم والاختصاص خوض جملة مناقشات وحوارات مجردة من الأهواء للوصول إلى الموضوعية.