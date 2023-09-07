الوَأْواء

أبو الفرج، محمد بن أحمد الغساني الدمشقيّ ((الوأواء)): (ت 385 هـ)، شاعر مطبوع، وناظمٌ نَزوع، حلو الألفاظ، وشعره قيد الألحاظ، وفي معانيه رقة..

كان منادياً بدار البطيخ في دمشق. وهو غير ‌الوأواء، عبد القاهر بن عبد الله بن الحسين الشيبانيّ الحلبي (ت 551 هـ).

‌والوَأْواءُ كما في العباب: صياح ابن آوى.

وصفه الثعالبي في ((اليتيمة)): ((من حَسَنَات الشَّام، وصاغة الْكَلَام، وَمن عَجِيب شَأْنه مَا أَخْبرنِي بِهِ الْخَوَارِزْمِيّ، قَالَ: كَانَ ‌الوأواء منادياً فِي دَار الْبِطِّيخ بِدِمَشْق، يُنَادي على الفواكه، وَمَا زَالَ يشْعر حَتَّى جاد شعره، وَسَار كَلَامه، وَوَقع فِيهِ مَا يروق، ويشوق، ويفوق، حَتَّى يَعْلُو العيوق!

ولعل أشهر بيت -قاله الوأواء- تسبب بشهرته، وعلو مرتبته:

وأسبلت لؤلؤاً من نرجس فسقت... ورداً وعضّت على العنّاب بالبرد.

فشبّه خمسة أشياء بخمسة أشياء في بيت واحد: الدمع باللؤلؤ، والعين بالنرجس، والخدّ بالورد، والأنامل بالعنّاب؛ لما فيهنّ من الخضاب، والثّغر بالبرد.

ولا يعرفُ لهذا البيت ثانٍ في أشعار العرب.

وقال صاحب ((الصناعتين)): ((فجاء بما لا يقدر أحد أن يزيد عليه)). ولا أظن العسكري - (ت نحو ٣٩٥هـ) مبالغاً، فهذا البيت لم ينسج على منواله، ولم يسمح الزمان بمثاله.

وفي ((خاص الخاص وفقه اللغة)) ((للثعالبي)): ((ومن عجائبه، أَنه خمس مَا ربع أَبُو نواس من التشبيهات فِي بَيت وَاحِد)). وزيادته تشبيه الثَّغر بالبرَد.

وقال أيضاً: أمير شعره قوله في جمع خمسة تشبيهات في بيت واحد. وذكر البيت.

وحسبك أن الحريري صاغ خمسين مقامة، انتظمت جد القول وهزله، ورقيقه وجزله، وغرر البيان ودرره، وملح الأدب ونوادره، إلى ما وشحها به من الآيات ومحاسن الكنايات، ورصعها من الأمثال العربية، واللطائف الأدبية، والأحاجي النحوية، والفتاوى اللغوية، والرسائل المبتكرة، والخطب المحبّرة، والمواعظ المبكية، والأضاحيك الملهية، وأسند روايتها إلى الحارث بن همام، ولم يودعها من الأشعار الأجنبية إلا أبياتاً؛ أحدها ما أسس عليه المقامة الحلوانية، وهو بيت الوأواء.