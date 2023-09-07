عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه الجديد الذي حمل عنوان (من الصحراء إلى الفضاء): ((في الخمسين الماضية بدأنا من صحراء الإمارات، ووصلنا إلى صحراء المريخ، وفي الخمسين المقبلة، أحلامنا ستكون أكبر))، لخصت استراتيجيتين للطفرة التنموية التي تعيشها دولة الإمارات التي بدأت مع تأسيس دولة الاتحاد وما زالت.

الاستراتيجية الأولى: تُبين منهج التخطيط لدى قادة الإمارات للقصة التنموية التي أبهرت العالم (ومستمرة في الإبهار) بإنجازاتها القائمة على عدم وضع حد أو سقف للطموحات الإماراتية، والقائمة على ((الحلم)) الذي سريعاً ما يتحول إلى واقع من خلال العمل الجاد والتفكير المنطقي.

أما الاستراتيجية الثانية: تنقل الفكرة التي تنطلق منها دولة الإمارات، والتي تتعدى جغرافيتها المكانية لتصل إلى تحفيز الإنسان بشكل عام، والإنسان العربي بشكل خاص؛ لأنه يمثل جزءاً من النسيج الثقافي والتاريخي الإماراتي، وبالتالي تشجيعه على إفساح المجال لعقله على التفكير أبعد زمنياً من الوقت الذي يعيش فيه أو ما يعرف في علم الاستراتيجيات بالتفكير ((بعيد المدى)) فمن خمسين عاماً مضت إلى خمسين عاماً قادمة. فهذه النوعية من الخطط هي التي لديها القدرة على الحديث عن نهوض المجتمعات وبناء حضارات تنقل الإنسان من حالة إلى أخرى.

وبالقياس بين تلك العبارة ((الخالدة)) لسموه وبين الواقع التنموي لدولة الإمارات، نستنتج أن دولة الإمارات استطاعت في وقت قياسي من عمر بناء الدول وبناء الأمم أن تتقدم بخطوات حثيثة في المجالات التعليمية التي تعتبر الأساس لبناء الإنسان فكرياً والاستثمار فيه، كما تقدمت الإمارات أيضاً بالتوازي مع المجالات التنموية والاجتماعية بكافة أشكالها إلى أن وصلت إلى مرحلة ((التمكين)) لمواطنيها، ثم انتقلت للاشتغال في استشراف المستقبل. واليوم تبدأ في المشاركة والإسهام في صناعة ذلك المستقبل؛ لأنها تؤمن بأن من ينكفئ أو يتردد في خوض هذا التحدي لن يكون باستطاعته تحقيق طموحاته التنموية وربما الاستمرار فيها.

عودة سلطان النيادي من مهمته العلمية التي سيسجلها التاريخ باعتباره أول رائد فضاء من العالمين العربي والإسلامي يبقى مدة ستة أشهر في المحطة الدولية للفضاء إنما هي: الإعلان عن بداية مرحلة جديدة من الطموحات الإماراتية وبالتبعية طموحات الشباب العربي الذين هنأهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على نجاح المهمة التي ألقيت على عاتق سلطان النيادي. فالطموحات الإماراتية لا تعترف بوجود ما يعرقلها، وهي إن بدأت ((كحلم)) لكنها سريعاً ما تحولت إلى حقيقة واقعية يعيشها الإنسان أينما كان، سواء يعيش على أرض الإمارات أو خارجها، لهذا علينا ألا نستغرب ذلك التفاعل الإعلامي العربي الكبير مع عودة سلطان النيادي من رحلته التي عمل فيها على التواصل من الفضاء مع العديد من المواطنين العرب وغيرهم.

إن دور الإمارات العلمي والحضاري العالمي يتصاعد بالتوازي مع مواقفها الإنسانية والأخلاقية، بدءاً من استضافتها لمختلف الجنسيات الموجودة في العالم، ثم بمبادراتها لخدمة البشر، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو من خلال مواقفها الأخلاقية للبحث عن حلول للأزمات والتحديات كما هو الحال في استضافتها لقمة COP28 خلال نوفمبر المقبل، وكذلك من محاولاتها للمشاركة ضمن التجمعات الإقليمية والدولية، وذلك لتقديم الدعم والمساندة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين في كل المجالات، سواء الأمن العسكري ووقف الصراعات والحروب، أو أمن الطاقة المتمثل في استقرار السوق النفطي.

على كل، تمثل التجربة الإماراتية التنموية أهمية خاصة في عالمنا العربي نظراً لوجود العديد من القواسم الثقافية والمجتمعية المشتركة، لكن مع الاعتراف بأن هذه التجربة لم تكن صدفة، بل نتيجة جهد وتخطيط وعمل ممتد طوال الخمسين عاماً الماضية.. وما ميزها هو طابع الخصوصية والتفرد ومضاهاتها لتجارب الدول المتقدمة في المجالات والاتجاهات لمقومات الدولة الحديثة التي تنافس الجميع، دون قلق أو تردد.