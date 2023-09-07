أهلاً بالأشقاء في بلدهم الثاني ، فقد حل منتخبان شقيقان الكويتي والبحريني على أرض زايد الخير، حيث يقيم كل منتخب معسكراً تدريبياً في إطار تحضيراتهما للبطولات القارية والإقليمية، ولعب المنتخبان أمس مباراتهما الودية الأولى على ملعب نادي ضباط الشرطة في دبي الذي يوفر أحدث المنشآت الرياضية، ويضع كل الإمكانيات في خدمة الأشقاء.

وكلنا يتذكر تاريخياً أن لعبة كرة القدم بدأت في البلدين خلال عشرينات القرن الماضي، وكان لهما الدور الأكبر في نشر وتطور اللعبة على مستوى المنطقة، فلا أحد ينكر دورهما في دعم مسيرة اللعبة الأكثر شعبية، ونحن لنا من الذكريات الجميلة مع الكرة في البلدين الشقيقين، فقبل أكثر من 50 عاماً زارت فرقنا الكويت ،حيث لعب هناك أهلي دبي والخليج بالشارقة، وهناك لاعبون لا ننساهم من البحرين لعبوا مع فرقنا وخاصة فرق أبوظبي.

البحرين أول من نظمت دورات كأس الخليج عام 1970، والكويت أول من نظمت الدورات العربية عام 1963 قبل قيام الدولة، وشاركنا فيها بفريق دبي وحصل المرحوم المربي الفاضل محمد مطر العاصي، رحمه الله، على ميدالية برونزية في منافسات كرة الطاولة.

ومن المقرر أن يخوض الأزرق الكويتي ودية ثانية أمام قرغيزستان الثلاثاء المقبل، حيث يستعد لتنظيم العرس الخليجي العام المقبل، بينما سيخوض ((الأحمر)) البحريني مواجهة ثانية أمام تركمانستان يوم 12 الجاري، نرحب دائماً بمثل هذه المباريات الودية الدولية بين المنتخبات الشقيقة على أرض الإمارات المهيأة لاستضافة كل المنتخبات ،ولله الحمد كنا الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي استضافت العديد من المنتخبات والفرق القارية في عز أزمة كورونا، فأهلاً بالأشقاء ونتمنى لهم النجاح والتوفيق، فالكرة الكويتية والبحرينية عريقة ولها تاريخ حافل دعواتي أن نرى عودة أمجادهما.. والله من وراء القصد