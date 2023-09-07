جهلة متجاهلون

أحدهم أراد أن يكون متواجداً، له فترة طويلة في نظره لم يظهر في مواقع التواصل، رغم أنها بضع ساعات، وله فترة لم يحدث ضجة، ولم يسجل ((ترند))، ففكر، ثم فكر، ودبر، ثم تبسم، بعد أن تخيل الذين يستفزهم، خاصة أولئك ((الذباب)) الذين يدقون الطبول قبل أن يسمعوا صوت ((المزمار)).

تغريدة، فقط لا غير، من بضعة أسطر، على منصة ((ايلون ماسك)) التي كان اسمها ((تويتر)) فهاج أصحاب النخوة و((ماجوا))، وتلقفت الألسن المغرد الذي اختفى عن الوجود، غاب وكأنه لم يفعل شيئاً، وترك الساحة لفرق الدفاع والصد والهجوم، وتطايرت الكلمات المسيئة له في البداية، ثم نسي الجميع أمره، وأقحمت الدول في الموضوع، وبدأت البذاءة، وانتقلت من الحسابات الوهمية إلى من يصفون أنفسهم بالمؤثرين والمشاهير، ووصل الجميع إلى مستنقع موحل تفوح منه رائحة العفونة!

ما سبق يحدث باستمرار، وهو أسلوب أشخاص أصبحوا معروفين لدى كل رواد المواقع والمنصات، ولكن الجميع لا يتعلمون، ويساعدون ((شواذ التواصل الاجتماعي)) للوصول إلى أهدافهم، فتزيد أرقام متابعيهم، ويزداد التفاعل معهم، مع أن أغلب ذلك التفاعل شتائم وكلام جارح، وهذا لا يهم أمثالهم فقد اعتادوا عليه، المهم عندهم هو تحقيق مكاسب شخصية، أما الأضرار العامة فهي لا تعنيهم، لأنها ليست من اختصاصهم، وليست ضمن همومهم، وهنا يكمن الخطر وتتمحور المشكلة!

صاحب التغريدة الذي يثير فتنة بين الأشقاء لا يمكن أن يكون حسن النية، ولا يمكن أن يكون قصده التعبير عن رأي، هذا قد يكون جاهلاً أو متجاهلاً، والجاهل الذي لا يعرف قيمة الكلمة والرأي يجب أن يتوقف عن حماقته، أما المتجاهل فهو بالتأكيد يتعمد أن يثير فتنة لغرض في نفسه، وهنا تكمن الخطورة، وهنا بالذات علينا أن نتوقف عند أصحاب النوايا السيئة من الذين حولوا التواصل الاجتماعي إلى ((ساحة مناوشات)) قبيحة، يرتزقون منها بوسائل مختلفة!