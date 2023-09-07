الصين ترفض الاتهامات بالتأثير على الناخبين الأمريكيين

اتهم باحثون من شركة ((مايكروسوفت))، أمس، الصين بالسعي للتأثير على الناخبين الأمريكيين عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، بعدما قالوا إنهم اكتشفوا ما يعتقدون أنها شبكة من الحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تسيطر عليها بكين. بينما قال ناطق باسم السفارة الصينية في واشنطن إن الاتهامات الموجهة لبلاده بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي، لإنشاء حسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، ((مليئة بالتحيز والتكهنات الخبيثة))، وإن الصين تدعو إلى الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي.

وذكرت ((مايكروسوفت)) في تقرير بحثي حديث أن الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي كانت جزءاً فيما يشتبه أنها عملية إعلامية صينية. وأفادت الشركة بأن العملية حملت أوجه تشابه مع النشاط الذي نسبته وزارة العدل الأمريكية إلى ((مجموعة من النخبة داخل وزارة الأمن العام (الصينية))).

ولم يحدد الباحثون منصات للتواصل الاجتماعي، لكن لقطات شاشات عرضها تقريرهم أظهرت منشورات، ما بدا أنها على ((فيسبوك)) أو ((إكس)).

ويسلط التقرير الضوء على أجواء مشحونة على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت يستعد الأمريكيون للانتخابات الرئاسية 2024. وقدم التقرير عدداً محدوداً من الأمثلة على النشاط الأخير، بينما لم يشرح بالتفصيل كيف نسب الباحثون المنشورات إلى الصين.

وصرح ناطق باسم ((مايكروسوفت)) لـ((رويترز)) بأن باحثاً استخدم ((نموذجاً متشعباً للإسناد)) يعتمد على ((الأدلة الفنية والسلوكية والسياقية)).

ونوهت الشركة بأن الحملة بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مارس الماضي تقريباً، لإنشاء محتوى شحن سياسي باللغة الإنجليزية و((محاكاة الناخبين الأمريكيين)).

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